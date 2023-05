A napokban keresett meg minket Szedmák Judit, akiről korábban is írtunk már, hogy a lépcsőházuk előtti bokor ágai között, kevesebb, mint karnyújtásnyi távolságra fészkel egy énekesmadár. Ottjártunkkor Judit megmutatta a fészket, amelyet nap, mint nap figyelget.

Először öt kis kék tojás hevert a fészek alján

Forrás: Szedmák Judit/Beküldött fotó

- Itt repülnek be a szülők, amikor élelmet visznek nekik - mutatja a bokor ágai között azt az egyetlen helyet, ahol a madárszülők be- és kirepülhetnek. Aki nem tudja, mire figyeljen, annak fel sem tűnik a kis rés, és rajta keresztül a fészek a letört ágak ellenére sem. - Én metszettem le ezt a két ágat, hogy könnyebben beférjenek. - mondja Judit.

A fiókák már tollasak, lassan kirepülnek

Forrás: Elek Andrea/Heves Megyei Hírlap

- Nagy izgalommal vártuk, mikor több napig építette a fészket, majd egyszer belenéztem, és 5 kék tojás fogadott. Nagyon megörültem - meséli Judit. - Kíváncsian vártam, hogy itt marad-e nálunk, hiszen kicsit forgalmas az a bokor melletti járda. Itt maradt. Majd kikeltek a tojásokból a madárkák. Először még kis csupaszok voltak, csukott szemmel, majd pelyhesek. Most pedig tollasodnak és nyitva a szemük. Anyukájuk és apukájuk bőszen hordják nekik egész nap a gilisztát, kukacot. Nagyon édesek, imádom őket, hogy a kertemet választották családalapításra.

A kiskertet rendszeresen látogatja néhány mókus is

Forrás: Szedmák Judit/Beküldött fotó

Judit megmutatta azt is, hogy ha egy picit lejjebb hajtjuk az ágakat, hogy a fészek is megmozduljon, akkor a kismadarak kitátják a csőrüket, azt hiszik, a szüleik érkeztek vissza élelemmel. Hozzátette, rendszeres látogatója egy mókus is, de őt kissé nehezebb lencsevégre kapni, mint a tojásokat.

A kiskertről egyébként egy évvel ezelőtt írtunk, ezért a kertért Judit díjat is kapott már a Virágos Egerért versenyen.