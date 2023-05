Levi édesanyja a Facebookon is megköszönte a kerecsendi szervezet gesztusát. Ahogy az anyuka korábban elmesélte portálunknak, Levente szteroidokat szed, éjszakánként sínben alszik, hogy nyújtsák a lábát, de ezek csak lelassítani tudják a betegséget, megállítani nem, ezért évről-évre rosszabb állapotba kerül majd. Jelenleg nem tud futni, ugrálni, lépcsőzni, az öltözködésben is segítségre van szüksége, és még a sétában is könnyen elfárad, megfájdul a lába. A Duchenne-fèle izomdisztrófával küzdő kisfiú sorsát azonban sokan a szívükön viselik, és reménykednek a gyógyulásában.