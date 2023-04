Az orvosok nem kerteltek, pszichológus jelenlétében mondták el a szülőknek, hogy jelenleg még nincs gyógymód, csak lassítani lehet a tüneteket.

– Levente szteroidokat szed, éjszakánként sínben alszik, hogy nyújtsuk a lábát, de ezek csak lelassítani tudják a betegséget, megállítani nem, ezért évről-évre rosszabb állapotba kerül majd. Jelenleg nem tud futni, ugrálni, lépcsőzni, az öltözködésben is segítségre van szüksége, és még a sétában is könnyen elfárad, megfájdul a lába. Óvodába jár ugyan, de csak négy órát. Az óvónők nagyon kedvesek, mindenben segítenek, a gyerekek is tudják, hogy vigyázniuk kell Levire – meséli az édesanya.

A kezelőorvosuk Olaszországban van, a gyógyszereit is onnan rendelik, így már most is nagyon sok a kiadásuk, pedig még csak az út elején járnak. Ahogy romlik az állapota, egyre többször kell majd menniük Olaszországba, több orvosi eszközre lesz szüksége, így minden segítség jól jön számukra.

– Létrehoztuk a Lázár Levente-Legyőzünk Duchenne Alapítvány, ahol támogathatnak minket, és egy Facebook oldalt is készítettünk, ahol Levi mindennapjait lehet nyomon követni. Szeretnénk felhívni a figyelmet erre a betegségre, mert bár kétszer gyakoribb, mint az SMA, mégis nagyon kevesen tudnak róla – jegyezte meg Barna Adrienn, s hozzátette, amíg nem válik elérhetővé a terápia, addig az idő előrehaladtával kerekesszékbe kerülnek a Duchenne-nel érintett betegek, s a károsodás érinti a légzési- és szívizmokat is, így általában húsz-harminc évet jósolnak nekik az orvosok, de ez az idő egyénenként eltérő lehet.

– Nagyon bízom benne, hogy sok időnk van még, és nem veszítem el Leventét. Már a kerekesszék gondolatától is rettegek, de nagyon hiszek és bízom az orvosokban, hogy hamarosan számunkra is elérhetővé tesznek olyan terápiát, ami meg tudja menteni azokat, akik örökölték ezt a ritka izomsorvadást. Addig is minden erőmmel azon vagyok, hogy a lehető legjobbat hozzam ki a helyzetünkből. Bár nagyon nehéz, de Levente miatt nem adhatom fel, az a feladatom, hogy őt megmentsem – hangsúlyozta az édesanya. "