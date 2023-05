Szerdán rendezték meg Hevesen a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége és a város önkormányzatának közös szervezésében a Nyugdíjasok Megyei Dalos és Kórustalálkozóját. Farkas Attila, a nyugdíjas szövetség elnöke arról beszélt portálunknak, hogy az éves tervükben már hagyománnyá vált, hogy megrendezik ezt a minősítő versenyt. Mint mondta, eddig a kórusfesztivállal kezdték az évet, most azonban – takarékossági okból – először rendezték egyszerre a dalosok és a kórusok megmérettetését a hevesi művelődési házban.

– A találkozón Heves vármegye 29 szólóénekese és 19 dalköre vett részt, ez mintegy 300 fellépőt jelentett. Színpadra léptek Egerből, Egerbaktáról, Gyöngyösről, Felsőtárkányból, Tiszanánáról, Kisnánáról, Egerszalókról, Maklárról, Nagyútról, Tarnaméráról, Besenyőtelekről, Domoszlóról, Tenkről, Mezőtárkányról, Atkárról, Mezőszeréről, Maklárról, Kápolnáról, Pélyről érkezett vendégek, és természetesen a házigazda hevesiek is. Rendezvényünk igen népszerű, az előadott dalok műfaját tekintve most is igen széles volt a paletta. Magas színvonalon hallhattunk népdalokat, nótacsokrokat, katonanótákat, palóc-, vagy éppen szerelmes énekeket, különböző könnyűzenei összeállításokat. A fellépők a látványos műsoraikkal nemcsak tudásukat igazolták, de csodálatos népviseletükkel a tájegységüket is bemutatták. Bizonyosságot adtak arról, hogy a nyugdíjas évek is nagyon szépek. A találkozó természetesen nem csak a versenyről szólt. Az esemény a közösségeink megerősítését is szolgálta, és példát mutatunk a jövő generációinak. Reméljük, hogy a résztvevők szép élményekkel tértek haza, és még sokáig fogjuk művelni e nemes hagyományt – foglalta össze Farkas Attila.

Forrás: Jakab Tibor

Az elnök hozzátette még, hogy a zsűri arany-, ezüst-, illetve bronz minősítésekkel értékelte a produkciókat. A legjobbak a Salgótarjában megrendezendő Országos Könnyűzenei Fesztiválon, illetve a Balatonfüreden sorra kerülő Országos Dalköri Fesztiválon folytatják a versenyzést.

A megnyitón Sveiczer Sándor, Heves polgármestere, a rendezvény védnöke is köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta, szerdán vármegyénk nyugdíjasai Heves városára figyeltek. Kérte az egybegyűlteket, hogy vigyék magukkal a város jó hírét, majd biztosította őket arról, hogy Heves mindegyiküket visszavárja az elkövetkező években is. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő azzal kezdte köszöntőjét, hogy nagyon jó érzés végignézni a művelődési ház nézőterét megtöltő nyudíjasokon.

– Ahogy bejön az ember a terembe, érzi, mennyi jó ember gyűlt itt össze. Azt hiszem, az egész világnak erre az itt érezhető békére, nyugalomra, harmóniára, derűre lenne szüksége. Különösen örülünk annak, hogy újra együtt vagyunk, mert nem könnyű időszak van mögöttünk. Kodály Zoltán szerint a zene mindenkié. De kibővíthetjük a gondolatot azzal, hogy a zene mindenkié, aki azt meghallgatja, befogadja, műveli, énekli, szereti, és meghallgatja a másik produkcióját is. A zene örömet okoz nekünk. Ha azt nézzük, hogy néhány pohár bor mellett egy egész éjszakát végig lehet énekelni más-más nótákkal, dalokkal, akkor azt kell látnunk, hogy rengeteg tudást kaptunk az őseinktől. Olyan dallamot és szöveget, ami a magyar nótákban van, senki más nem tud. Ha rosszkedvünk van énekelünk, de ha jó a hangulatunk, akkor is. És a végén mindig jókedvünk lesz – fogalmazott Szabó Zsolt.