Az önkormányzat még 2020-ban döntött arról, hogy Cserniczky Dénes zeneszerzőről nevezik el a kacsa mozdonynak is helyet adó vasúti parkot. Az avató ünnepséget most szombaton, május 20-án 16 órától tartják. Beszédet mond Ferencz Péter polgármester, megemlékezik édesapjáról Cserniczky Mária, az ünnepségen közreműködik a bélapátfalvai Nyugdíjas Klub. A rendezvényen fölcsendül a Cserniczky Dénes által írt bélapátfalvi himnusz is.

Az egykori zeneszerző 1927. október 5-én született Egerben, az egri Ciszterci Gimnáziumban, majd a Zeneművészeti Főiskolán, egyházzenei szakon tanult. Tanárai között volt Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Harmat Artúr, Werner Alajos, Vásárhelyi Zoltán. Könnyűzenészként zenekarokban játszott, turnékon vett részt. Több Heves megyei újságban és folyóiratban is publikált.