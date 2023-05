A markazi székhelyű K&V International Transport kínálatát alapvetően meghatározza, hogy egy fuvarozó nagyvállalatról van szó.

– Elsősorban autóbuszvezetőket, illetve nemzetközi és belföldi gépjárművezetőket keresünk. Vannak azonban egyéb nyitott pozícióink is, például szállítmányozó, autószerelő, gumiabroncs-javító, kerék-kiegyensúlyozó, valamint kontroller munkakörbe is keresünk jelenleg új kollégát – sorolta Arday Roberta képzési munkatárs.

A Biocont Magyarország Kft. részéről Tóth Ágoston fejlesztőmérnök elmondta, hogy a biológiai növényvédelem eszköztárát forgalmazzák, ennek a működőképességét hirdetik. Jelenlétük egy agráregyetem karriernapján természetes. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-Budapesti Adóigazgatósága fiatal, dinamikus kollégákat keresett jó csapatukba jó bérezéssel, szakmai kihívással, karrierlehetőséggel, közölte dr. Rácz Boglárka humánpolitikai osztályvezető. A Hotel Ózon Mátraháza a szállodán belül minden területre kínált munkalehetőséget az álláskereső fiatal diákoknak. Némedi Barnabás food & beverage manager elmondta, hogy a vendéglátás részre, továbbá a takarítókhoz, illetve a recepcióra is várnak új kollégákat. Minden munkára vágyó fiatalt szívesen látnak, tette hozzá Némedi Barnabás. Ozsvárt Gábor, a Generali Biztosító Zrt. gyöngyösi fiókvezetője arról tájékoztatott, hogy a biztosítások és a különféle pénzügyi termékek értékesítésben keresnek legfőképpen új kollégákat mind fő-, mind másodállásban.

Az MVM Mátra Energia Zrt. nagyon sokféle álláslehetőséggel jött a karriernapra mind fizikai, mind szellemi pozíciók tekintetében, mondta Varga Tamás, humánerőforrás-fejlesztési osztályvezető.

– Folyamatosan keresünk gépész, géplakatos, hegesztő, villanyszerelő kollégákat. Ezen kívül a gazdasági területen jelenleg beszerző munkatársat, pénzügyi előadót is tudunk foglalkoztatni. A vasúti rakodó részlegünkre rendszeresen veszünk fel kocsirendező kollégákat – részletezte VargaTamás.

Az MVM Mátra Energia Zrt. is többféle lehetőséget kínált a karriernapon

Kovács Bernadett, a gyöngyösi Giant HR generalist munkatársa azzal fogadott, hogy rengeteg állásajánlatuk van.

– Keresünk mindenféle mérnököt a robotizálástól kezdve a termelési mérnökig. Továbbá festőket, operátorokat, targoncás jogosítvánnyal rendelkezőket, termelési csoportvezetőt és sorolhatnám. Várunk minden önéletrajzot, mert biztos, hogy tudunk mindenkinek ajánlani olyan állást, ami megfelelő lehet a képzettségének és a tapasztalatának – foglalta össze Kovács Bernadett.

A nap folyamán a szép számú érdeklődőt húsz perces előadások is várták lényeges tudnivalókkal, egyrészt a bemutatkozó cégek képviselői részéről, de a gyöngyösi campus oktatói is készültek, hogy elmondhassák a hasznos tanácsaikat. Többek között szó volt arról, hogy hogyan varázsolhatunk a kommunikációból csodafegyvert, tanácsokat adnak az önéletrajzíráshoz, valamint az állásinterjúkhoz is. Részletezték, hogyan induljunk el a munka világába, miként válhat valaki közkedvelt kollégává. Az előadások témája volt a munkahelyi feladatközpontúság, a konfliktuskezelés, a XXI. századi versenyképességi készségek, az aktuális piaci terndek, álláskeresési tippek, továbbá a külföldi munkavállalás veszélyei, illetve a diákszövetkezeti munkával kapcsolatos ismeretek is.