Délután négy óráig voltak látogathatóak a tűzoltólaktanyák, ahol megélénkültek a szerállások, a tűzoltók próbariasztásokon keresztül mutatták be, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. A kicsik megtekinthették, sőt ki is próbálhatták a speciális eszközöket és felszereléseket, valamint magukra is ölthették a tűzoltók öltözékét is. Nagy Csaba, megyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta, vármegyeszerte több száz gyermek ült be izgatottan a tűzoltóautókba, próbálta ki a lánglovagok felszerelését.