Mónosbélben köszöntötték együtt a nyarat a Heves vármegyei gyermekotthonokban, lakásotthonokban nevelkedők. A csütörtöki juniális házigazdái változatos programmal készültek június 8-ára, számolt be róla a Heves Vármegyei Gyermekvédelmi Központ honlapja. Zenés, táncos produkciókkal mutatkoztak be a kis közösségek, nagy tapsot kapott a Jégmadár Lakásotthon zenés műsora. Színpadra léptek a XII. Varázscsepp Országos Tehetségkutató Versenyen szép sikert elért fiatalok is. Délelőtt a gyerekcsapatok hétpróbáztak, sport- és ügyességi feladatokat oldottak meg. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési programmal, a Europe Direct Tájékoztató Központ munkatársai pedig Európai Unióval kapcsolatos kiadványokkal és ajándékokkal érkeztek a gyermeknapra. A kézműves foglalkozásokon ékszerek, bőr- és kerámia dísztárgyak készültek, nagyon népszerű volt az arcfestés és a csillámtetoválás. Délután egy motoros csapat látogatott el a juniálisra és mutatta be járműveit a gyerekeknek.