Nyitóbeszédében hangsúlyozta még Csóll, reméli, hogy az egriek szeretettel fogadják majd az új egri cukrászdát.

Egy rajongója biztosan van az újkori Stühmer alapítójának. Csóll Péter fia a megnyitón el is mondta a közönségnek, milyen büszke arra, hogy olyan apukája van, aki ilyen jó dolgokat hoz létre, mint ez a most nyílt cukrászda.

Ahogy arról korábban már írtunk, az Egerben sétálók először csak találgatták, hogy a belvárosban hosszabb ideje üresen álló hely a Kossuth Lajos és a Fellner Jakab utca sarkán vajon milyen funkciót kap. Amikor a portálüvegre felkerült a Stühmer logója, már csak a megnyitó ideje maradt homályban. Még az átadás előtt egy graffitiző is otthagyta kézjegyét az üvegen. Az egrieket foglalkoztatta, mikor nyílik az édes ízeket, fagylaltot, süteményeket, csokoládékat, kézműves bonbonokat is kínáló, tágas, mégis bensőséges hangulatot árasztó üzlet. Nem kell tovább várniuk. Péntek délutántól nyitási akciókkal várják egész hétvégén a vendégeket. Ebben a fagyizóban most Bud Spencer se mondaná, hogy pisztácia nem is volt, hiszen nem csak fagylaltból, süteményből is többféle is pisztáciás is ott figyelt a pultban nyitáskor.