Ébredj Terpes! címmel fantasztikus hangulatú nyárköszöntő partit rendeztek Terpesen a hétvégén. Bár tartottak egy kicsit a kiszámíthatatlan időjárástól a szervezők, végül felhőtlenül telt a délután és az este a Terpes Parkban. Délelőtt zumbázni, jógázni hívtak mindenkit a szabadba.

Délután a Pünkösdi Rózsák Hagyományőrző Csoport búcsújárást szervezett a régi hagyományokat felelevenítve, amelyen a békéért imádkoztak. Fellépett a helyi fiatalokból szerveződött Tarna-Parti-Zanok társulat, akik a falujuk történetét mutatták be.

Ezt követően a Sárkánydobosok fokozták a hangulatot, majd könnyűzenei koncertek, népszerű előadók váltották egymást a színpadon. Ezúttal is nagy sikert arattak a tarnaleleszi Vándorland együttes formáció ügyes zenészei. A közismert előadók – Kerozin, Réka, Várhegyi Gábor, Vándorland, Pityu és zenekara – kora délután léptek színpadra, Kabai Alex pedig este kilenctől koncertezett.

A napot retródiszkó zárta, ahol a DJ Bujáki Ferenc, a falu polgármestere volt. Az időben érkező vendégeket meleg ebéddel várták, a gyerekeknek pedig számos játékos programot szerveztek a nap folyamán.

Megyénk második legkisebb lélekszámú településén (Kisfüzes után) az elmúlt időszakban számos remek hangulatú bulit tartottak. Ez köszönhető egyrészt a szomszédos Szajlával való összefogásnak is, hiszen egymást támogatva, segítve rendezik meg egyre népszerűbb programjaikat. A sikerekben jelentős része van Bujáki Ferencnek, Terpes fiatal polgármesterének is, akiről kevesen tudják, hogy hivatalos DJ is.

Portálunk érdeklődésére elmondta, hogy idén húsz éve annak, hogy elvégezte az ehhez szükséges tanfolyamot, s azóta számos felkérésnek eleget téve, szabad idejében jó hangulatú retro-diszkókat rendez.

A kezdetekről úgy fogalmazott, fiatalabb korában barátaival nem hiányozhatott egyetlen hétvégi egri diszkóból sem. - Törzshelyünk volt a Kazamata, Broadway. Imádtunk jókat bulizni. Már akkor úgy gondoltam, hogy jó lenne a lemezlovas helyén állni, hogy én dönthessem el, milyen zenékkel és kísérő szöveggel szórakoztathatnám jobban a közönséget - mondja.