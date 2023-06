Az édesanya, aki gyermekét eltemeti, soha nem tud felül kerekedni azon a gyötrő kérdésen, hogy miért…? Miért éppen az ő fia, akit ilyen tragikusan és ilyen hamar kellett elveszítsen? Másfél évvel azután, hogy az ünnepelt 41 éves színész-énekes, Babicsek Bernát örökre elaludt, a megtört édesanya, Márta néni őszintén beszélt arról a Ripost.hu-nak, hogyan élnek most férjével, mi a tervük Bernát házával, és mi enyhíti egy picit a fojtogató fájdalmát…

Elmondta, egyáltalán nem könnyebb még ennyi idő elteltével sem. Egyre rosszabb. – Ma is mindennap kimegyünk a temetőbe, én délidőben szoktam, a férjem pedig este. A víz nagyon felmelegszik a mindig friss virágok alatt, ezért - fogalmazott a hírportálnak a megtört édesanya.

Arra a kérdésre, hogy mi az, ami mégis picit tudja enyhíteni a gyászt azt mondta, talán az, hogy azon dolgoznak, hogy fent maradhasson a Bernát neve, hogy ne felejtsék el őt.

– Ezért is örültem, amikor a Turay Ida Színházban díjat alapították a nevében. És azért is büszke vagyok arra, hogy Solymáron is immáron másodszorra átadhatjuk június 20-án az ifjúsági díjat, idén Czető Bence a díjazott, 3-os gimnazista. Ennek Bernát is nagyon örül biztosan odafent, hiszen nagyon szerette a fiatalokat. Tanított is - részletezte Babicsek Bernát édesanyja.

Kiemelte, Todorov Dominik egy nagyon tehetséges tanítványa volt a fiának, aki a napokban vette át az ő helyét a zenekarában, a Paddy and the Rats-ben.

Ráadásul Bernát kedvenc harmonikájával játszik, aminek nagyon örülünk. Hiszen ezekben a fiatalokban el tovább Bernát tehetsége…

Babicsek Bernát mindössze 41 évesen, 2021 december 31-én lelte halálát saját házában

Forrás: Ripost.hu

A Ripost.hu azt is megtudta mi lesz a solymári házzal, ami Bernát szívének kedves volt.

– Be sem tudok menni oda. Nagyon nehéz kérdés. Üresen áll, hiszen felújítottuk, megszabadultunk a koromtól is, mely a falakat ellepte, de nincs lelki erőnk dönteni még.

Ebben a házban vesztette életét a sorozatsztár

Forrás: Ripost.hu

Arra a kérdésre, hogy milyen testvérek voltak ők ketten Bernát édesanyja a következő választ adta:

– Nagyon szerették egymást, de különbözőek voltak: Bernát mindig nyitott volt, igazi vezető típus, Zoltán pedig örömmel hagyta magát. Kicsit olyan volt, mintha Bernát lett volna a báty, Zoli pedig az öccse. Zoltán sokkal zárkózottabb gyerek volt. Mindig azt hittem, hogy majd ha mi már nem leszünk, ők ketten a legerősebb szövetségesek lesznek, ott lesznek egymásnak, de a sors sajnos közbeszólt.

A hírlap kiemelte, hogy új fejlemények vannak Bernát halálával kapcsolatban elindított perben is. Bernát édesanyja elárulta azt is, hogy hogyan érinti ez a családot.

– Szeretnénk mielőbb kideríteni az igazságot, hogy vajon ki hibázhatott, hogy talán egyszer le tudjuk zárni lelkileg a dolgot. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy múlt héten újra meghallgattak bennünket hivatalos keretek között. Kezd kirajzolódni, hogy hány helyen hibázott a biztonsági szolgálat, és milyen mulasztások történtek a végzetes hajnalon.

A részletes szakvélemény szerint több foglalkozási mulasztás is történt Bernát halálával kapcsolatban a biztonsági cég részéről. Bernát életét is megmenthették volna, ha a kiérkező járőr körültekintőbben jár el. De nem így lett. Bernát még most is élhetne, írta a Ripost.