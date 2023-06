– Elkészült az új, Kertész úti parkolóházzal kapcsolatban egy szakértői jelentés. A közgyűlésen illetve a közösségi médiában is elhangzott már a projekttel kapcsolatban bírálat – mondta Minczér Gábor alpolgármester sajtótájékoztatón hétfőn.

– Egyrészt azt mondták a képviselők, hogy a mostani városvezetés csak az előző ciklus által megkezdett projekteket valósítja meg. Ez azért nem igaz, mert például a Grőber temető rekonstrukciója épp most zajlik, illetve az Iparosok útja az iparterületen is megújul, valamint a Lenkey-ház felújítása is elkezdődik. Az tény, hogy nagyobb projektek jelenleg nem futnak, hiszen most fut ki az előző fejlesztési ciklus, a következőnek pedig az előkészítése zajlik. Az előző ciklusban indult projektekről kiderült, hogy alulfinanszírozottak, nem elég a meglévő forrás. Tapasztalataink szerint ráadásul hiányosan lettek előkészítve, mint a Kertész úti parkolóház is, ami a nem megfelelő tervezésnek jó példája. Mi már a kivitelező kiválasztása után örököltük meg a munkát, amire nem volt tartalék képezve. A területen régebben egy gyár működött és szennyezett volt a talaj, ennek a kármentesítését el kellett végezni. Kiderült, hogy nem megfelelő közműtérképek alapján tervezték. Csak az volt 100 millió forint, hogy elkezdődhessen a projekt – részletezte.

Kitért arra is, hogy a Nemzeti Úszó- és Vízilabda Központhoz szánt építményt az eredeti tervek szerint 1 méter 80 centiméter beengedő magassággal tervezték, így egy kisbusz már nem fér be.

– A talajszint módosításával 10 centiméterrel meg tudtuk növelni, de egy úszókat szállító kisbusz így sem tud beállni. A vízelvezető lyukakkal sem volt rendben minden, újra kellett fúrni azokat a meglévő elemekbe. Később kiderült, hogy egy nagyobb esőzésnél beázik a parkolóház. Az átadás sokáig húzódott, előtte hosszú listát adtunk a kivitelezőknek a javításokról, a hézagokat tömítették akkor, de egy év távlatából látjuk, hogy ez eddig tartott. A pakolóház egy nagyobb esőzésnél nem igazán használható. A közösségi médiában megkaptuk, hogy nem történik semmi az épület ügyében. Természetesen dolgozunk rajta, a hibákat jeleztük ezt a kivitelezőnek, a tervezőknek. A most elkészült szakértői véleményt közjegyző által kijelölt személlyel készíttettük, hogy ha jogi útra kell terelni az ügyet akkor használható legyen. Az elsődleges célunk nem a pereskedés, hanem az épület használhatóvá tétele – mondta az alpolgármester.