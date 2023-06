Most már végig készen van, nemrégiben Kál és Nagyút között újult meg teljesen az út, a környékbeliek egy régi, jogos igényének eleget téve, számolt be a fejlesztésről a közösségi oldalán Horváth László országgyűlési képviselő.

– A felújítás azonban nem állt meg, hiszen a magyar kormány döntésének köszönhetően most Kál belterületén az egyik fő közlekedési útvonal is teljesen megújult a település határától a központjáig. Minden bizonnyal nem csak a káliak, hanem Nagyút, Heves, Tarnabod, és más szomszédos települések autósai is örömmel fogadják, hogy már kátyúmentes úton közlekedhetnek, érhetik el akár az autópálya felhajtót is. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek – részletezte Horváth László.