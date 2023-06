Frédéric Barbier francia könyvtörténész, számos könyv és tanulmány szerzője - írja honlapján az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A történész 1976-ban levéltáros-paleográfus szakon végzett, 1980-ban 3. ciklusú doktorit szerzett történelemből, 1987-ben állami bölcsészet- és társadalomtudományból doktorált. 1976–1982 között főkönyvtáros, a Valenciennes-i városi könyvtár igazgatója.

Munkássága során fejlesztette a nyilvános helyeken történő felolvasást. Kifejlesztett egy politikát a gyűjtemények hasznosítására, mégpedig kiállítások útján (kb. 10 kiállítást szervezett, melyek közül néhányhoz katalógus is megjelent) - írják a honlapon. -Tanulmányi napokat kezdeményezett és szervezett, amelyek eseményeinek leírását szakmai folyóirat formájában is kiadták például az Actes-ben. Számos egyetem óraadója volt (Leipzig, Wien, Bologna, Montreal, Sao Paolo, Prága, Alba Iulia, Milano, Szeged). Egerben az Eszterházy Károly Főiskolán is tartott előadást három alkalommal.

Még 2010-ben a szegedi, 2017-ben pedig az egri egyetem díszdoktori címet (honoris causa) adományozott neki. Intézményünk a könyvtörténet kutatása területén végzett kiemelkedő munkásságáért, a magyar művelődéstörténet nyugat-európai népszerűsítéséért, továbbá az egri Eszterházy Károly Egyetem és különböző francia, illetve német történeti kutatóhelyek közötti kapcsolat kialakításáért és elmélyítéséért jutalmazta ezzel az elismeréssel.

