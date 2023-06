EGRI ÉRTESÍTŐ. MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON. SZOMB, SEPTEMB, 29-ÉN 1860.

Gőzmozdony.

E szó az eszméknek egy egész uj lánczolatát kelti fel lelkünkben. Várand-e még nekünk egrieknek is valaha azon örvendetes nap, melyen a vasút országokat egybekötő sínein a gőzló fog városunkon is végig zúgni, vagy legalább közel hozzá elsietni? Reánk nézve, kiknek lakvidékétől a gondviselés hajókázható folyót megtagadott, a vasút nagy áldás volna, mivel ez városunkat, vidékünket a világforgalom nagy hálójába füzné. A világforgalomnak, melyben mi borunkkal, a Jászság és megyénk mezőgazdászati, Gömörmegye bányászati és hámoripari termékeivel nem épen csekély mértékben részt vehetnénk, holott most a primitiv közlekedésre, a lóvanatú szekérre vagyunk utalva. És a miskolczi ember is például ha vasúton Pestre akar vagy maga menni, vagy árut küldeni, kénytelenitetik előbb Debreczenbe rándulni s annyit kerülni, hogy néhány órányi utazás után Pesttől távolabb van mint midőn hazulról elindult a küldött terhéért Pestig, lakhelyének Pesttől közvetlen távolságához képest egészen aránytalan és sújtó vitelbért fizetni. Reméljük, hogy ez jobb lesz valaha!

A lap szerkesztősége az egri Széchenyi u. 5. sz. alatt, özv. Nánássy Mihályné úrnő házában működött

Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

GYÖNGYSÖI LAPOK. TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS POLITIKAI HETILAP. 1880. DECZEMBER 16.

A költségvetés előirányzata.

A városi pénzügyi bizottság ugyancsak megrekedt; a költségvetés előirányzatát kellene elkésziteni – és nincs kivel. A polgármester már három izben hitta össze a bizottságot és nem jelent meg senki, vagy alig pár tag, ugy hogy munkához fogni nem lehetett. – Végre e hó 11-én összekerültek vagy hatan, megválasztották az elnököt ad hoc és nagy üggyel-bajjal megkezdték a munkát. (…) Kétségtelen dolog, hogy a város ügyei kuszáltak, sőt oly ősvilági chaosz borong felettök, melynek legombolyitása lehetetlennek látszik. – Az is bizonyos, hogy (…) az ellentétek oly élesekké lettek, hogy össze simulásukról szó is alig lehet. – Mindezekből mi következik? Az-e, hogy most már álljunk félre mindnyájan és összedugott kezekkel nézzük a chaosz növekedését vagy tovább folyását. Nem. – Itt férfias elhatározásokra van szükség. – Nézeteinket e tárgyban nem sokára kifejtjük, egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy városi ügyeink állásában két vezérelv lehetséges; erős kezekkel legombolyitani a chaoszt, vagy ha ez ki nem vihető; tabula rását csinálni, az egészből kezdeni uj életet. – Addig is azonban, míg ennek az ideje megjön, dolgozzunk serényen; személyes tekintetek ne tartsanak vissza senkit ott, hol egy derék város érdekeiről van szó, mely mind ama feltételekkel rendelkezik, melyek szellemi és anyagi felvirágzását előmozdithatják.

HEVESVÁRMEGYEI HIRLAP. POLITIKAI ÉS VEGYESTARTALMU LAP. 1905. FEBRUÁR 9.

A csendőrség Hevesmegyében.

A Hevesmegye területén elhelyezett m. kir. csendőrségen az 1905. évben következő a beosztás: Hevesmegye területén két csendőrszakasz van: Egerben és Gyöngyösön. Az egri szakasz parancsnoka: egyházpakai Andrássy József hadnagy; a gyöngyösi szakasz parancsnoka: Pifát Oszkár hadnagy. Az egri szakaszhoz Eger város s az egri és tiszafüredi járás-parancsnokság tartozik a következő őrsökkel: a) egri járás: Eger 1 járásőrmester, 1 őrsvezető, 4 csendőr; Füzesabony 1 őrsvezető, 5 csendőr; Kápolna 1 őrsvezető, 4 csendőr; Verpelét 1 őrsvezető, 4 csendőr; b) tiszafüredi járás: Tiszafüred 1 járásőrmester, 4 csendőr; Poroszló 1 őrsvezető, 4 csendőr. – A gyöngyösi szakaszhoz Gyöngyös város s a gyöngyösi, hevesi, hatvani és pétervásári járás-parancsnokság tartozik a következő őrsökkel: a) gyöngyösi járás: Gyöngyös 1 járásőrmester, 1 őrsvezető, 4 csendőr; Gyöngyöspata 1 őrsvezető, 4 csendőr; Vámosgyörk 1 őrsvezető, 4 csendőr; Ludas 1 őrsvezető, 4 csendőr; b) hevesi járás: Heves 1 járásőrmester, 4 csendőr; Kömlő 1 őrsvezető, 4 csendőr; Tarnaméra 1 őrsvezető, 4 csendőr; c) hatvani járás: Hatvan 1 járásőrmester, 6 csendőr; Pásztó 1 őrsvezető, 4 csendőr; d) pétervásári járás: Pétervásár 1 járásőrmester, 4 csendőr; Bátor 1 őrsvezető, 4 csendőr; Maczonka 1 őrsvezető, 4 csendőr; Parád 1 őrsvezető, 4 csendőr; Recsk 1 őrsvezető, 4 csendőr. – A megye területén tehát a m. kir. csendőrállomány áll: 2 hadnagy, 6 járásőrmester, 18 őrsvezető és 91 csendőrből. Az őrsök száma 22, melyből 8 az egri és 14 a gyöngyösi szakaszhoz tartozik.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Fortepan/Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum/Archívum/Negatívtár/Pölös István gyűjteménye.)