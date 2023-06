Vasárnap rendezték meg Gyöngyösön a városi gyermeknapot. A Fő téri eseménydömping a Help Mentőkutyás Egyesület bemutatójával kezdődött, majd az Eszterlánc zenekar gyermekkoncertje adta meg a nap alaphangulatát. A kora délutáni órákban Lúdas Matyi históriájával, és tanulságos állatmesékkel ismerkedhettek meg a legkisebbek. Minderre hangolódásként előtte udvari bolondok gólyalábas próbatételeiben mérhették fel ügyességüket a gyerekek. Sokakat vonzott a bűvész-, majd a bringashow. Utóbbit bringasuli is követte különleges bicajokkal. A nap végére már a zene és a mozgás vette át a főszerepet a színpadon is: a BlackJam táncosainak fellépését Opitz Barbi koncertje követte.

Az örökmozgó gyermekeknek talán mindezt elég sem lett volna, ha nem áll a rendelkezésükre egész nap a Csupa-Csoda Vándorjátszótér, továbbá vidámpark és gyermekjátékok. A szülők közben a kirakodóvásár kézműves portékáit vehették szemügyre, amelyek természetesen megvásárolhatók voltak csakúgy, mint a legkisebbek számára a legkülönbözőbb édességek és nyalánkságok.