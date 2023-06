Portálunkon is megírtuk, hogy az elmúlt napok esőzései miatt több folyó is kilépett a medréből, már a Zagyva és a Sajó vízszintje is megemelkedett.

A Tényeg riportjából egyebek mellett kiderült, hogy jelenleg 32 településen van érvényben árvízvédelem, ezek közül 23 helyen a legmagasabb fokú készültséget rendelték el. A helyiek abban bíznak, hogy a víz szintje hamarosan apadni kezd, ha nem, akkor házak kerülhetnek veszélybe.