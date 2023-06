A hétvégén újra kezdetét vette a gyöngyösi Tourinform iroda által tavaly először megszervezett nagy sikerű, idén augusztus 18-ig tartó nyári rendezvénysorozat, a 10 hét 14 program. Dr. Benkő Béla irodavezető már a múlt évi induláskor elmondta portálunknak, hogy a szervezett séták Gyöngyöst és annak környékét mutatják be, mindig egy-egy témát helyezve a középpontba. Hozzátette azt is, hogy az elnevezésben szereplő számok nem véletlenek, a Kékes magasságára utalnak.

– A 2022-es év előtt hasonló rendezvénysorozat még nem volt városunkban. A programsorozat helyi összefogás eredménye, több városi és civil szervezettel együttműködve valósul meg. A séták résztvevői ismereteket szerezhetnek Gyöngyös szobrairól, épületeinek történelméről, parkjainak élővilágáról és a város környékéről is. A programok idén is létszámtól függetlenül indulnak, jelentkezés nem szükséges. Esőnap nincs, nagyon rossz idő esetén az esemény elmarad. A farkasmályi pincetúra kivételével a programjaink ingyenesek – részletezte dr. Benkő Béla.

Mint megtudtuk, a több városnéző séta közül lesz, amelyet rolleren tehetünk meg, egy másik alkalommal a kutyánk is elkísérhet bennünket, de az éjszakai Gyöngyös is megtekinthető lesz majd. Tematikus sétán lehet ismerkedni a város növényvilágával, vagy éppen állatszobraival, a gyerekek pedig egy virtuális kincskeresés izgalmait is átélhetik. Júliusban túrázhatunk a Sástónál a Béka-, illetve a Cincér tanösvényen, egy más alkalommal pedig Hanák Kolos, a mátrai turizmus megteremtője nyomába eredhetünk. Lesz markazi falunézés, emlékséta a 100 éves Mátravasút tiszteletére, Farkasmályban pedig borkóstolóval egybekötött pincetúra.

A programok magas színvonalát garantálja a turizmus.com weboldalon május végén megjelent, a gyöngyösi Tourinform irodáról szóló írás is. Ennek bevezetőjében olvasható:

"A Tourinform Gyöngyös 24 éve fontos szereplője a város főterének, első „kapuként” fogadva a Gyöngyösre és a Mátrába érkezőket. Széles körű szolgáltatásaival igyekszik kielégíteni a betérő helyiek, illetve a belföldi és külföldi turisták igényeit, emellett a gyöngyösi és mátrai szolgáltatóknak is fontos együttműködő partnere. Arculatával a négy évszakos Mátrát és a mátrai borvidéket emeli ki. Az országosan elérhető csaknem 100 Tourinformból a gyöngyösi iroda munkája évek óta a legmagasabbra értékeltek között szerepel." – írja a Turizmus.com weboldal.