Közel 350 méter hosszúságban és 6 méter szélességben újítja fel az Iparos utcát a HE-DO csoport. Az egri projektet idén április 3-án kezdte el az építőipari vállalat, honlapjukon számoltak be az eddig elvégzett munkákról.

Az Eger önkormányzata által kiírt közbeszerzést a HE-DO csoport önállóan nyerte meg. Vidó Zoltán főépítésvezető tájékoztatása szerint a kivitelezés két ütemben zajlik: az elsőben a 0+110–0+345 kilométerszelvények között, a második ütemben a 0+000–0+110 kilométerszelvények között újul meg az utca. Az I. ütemben elbontották a meglévő pályaszerkezetet, kiépítették a betonelemes burkolt árkot és a kétoldali süllyesztett szegélyt, valamint beépítették a betonalapot, illetve aszfalt kötőréteget is terítettek.

Kiemelték, mindkét ütem teljes útlezárás mellett zajlik, a lezárással érintett telephelyek ezen időszakban a Kistályai út felől közelíthetők meg.

— A hátralévő II. építési ütemben ugyancsak el fogjuk bontani a meglévő pályaszerkezetet, kétoldali süllyesztett szegényt építünk és aszfalt kötőréteget terítünk. Beépítjük a betonalapot, és kialakítjuk a földárkot, valamint a befogadó műtárgyat az Eger-pataknál — számolt be a főépítésvezető a he-do.hu-n. A szakemberek ezt követően folytatják az I. és II. ütem aszfaltozását, amelyet kétoldali padkaterítés követ, majd beépítik a forgalomtechnikai elemeket.

Mint írják, a felújítás nagy jelentőséggel bír, hiszen az Iparos utca az egri ipari park egyik nagy forgalmú kiszolgáló útja.

— Az ipari telephelyek be- és kiszállítói kamionforgalma egyaránt jelentős, amelyhez hozzáadódik az utcában lévő kamionmosó és kamionszerviz külsős teherautó forgalma is. A felújítás a telephelyek üzemeltetőinek, munkavállalóinak és természetesen a telephelyi szolgáltatások igénybevevőinek is jelentős segítség a biztonságos és kényelmes közlekedéshez — áll a HE-DO csoport oldalán.