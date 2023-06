Az idén 185 éves Gyöngyösi Bugát Pál Kórház június 28-án délután 14 óra 30 perckorkor rendezi meg, a Semmelweis-napot. Az esemény megnyitóján többek között beszédet mond majd Latorcai Csaba miniszterhelyettes, Horváth László országgyűlési képviselő, valamint Weisz Péter főigazgató is. Kiderül, ki kapja az Év Ifjú Orvosa és az Év Ifjú Ápolója díjat, és nem utolsó sorban az is, hogy kik részesülnek szakmai elismerésben. A délután folyamán sztárvendég is lesz, Kis Grófo fogja szórakoztatni a résztvevőket ismert slágereivel. A rendezvényt a Bugát Pál Kórház kertjében fogják megtartani.

Az esemény programja

Forrás: Gyöngyösi Bugát Pál Kórház