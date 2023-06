A gyerekek több mint fele napközis táborban vakációzik. A táborok költségét egyre többen fizetik SZÉP kártyával. A 15 százalékos áremelés ellenére nem lankad a táborozási kedv – tették hozzá. Kiemelték, az áremelkedés oka a táboroztatók költségeinek növekedése, illetve a bérleti díjak és a különböző belépők drágulása, de a legfőbb tétel a gyermekétkeztetés árának változása.

Ennek hatására egy napközis tábor átlagára idén 45 ezer forint, míg az ottalvós táborok egy turnusáért átlagosan 70 ezer forintot kell fizetnie a családoknak. A kínálat nagyon széles, több mint ezer táborturnus foglalható még, bár a legtöbb táborban már nagyon kevés hely van. A közlemény szerint, a koronavírus által érintett két évet leszámítva folyamatosan növekszik a legalább egy hetet táborozó gyerekek száma. A 2022-es nyári rekord már meg is dőlt, idén ugyanis 230 ezren vesznek részt gyermektáborokban.

Megnéztük, Heves vármegyében milyen táborok közül válogathatnak a gyerekek és szüleik. Gyöngyösön több turnusban szerveznek lovas élménytábort angol drámajátékkal. Robin Hood, Vidrócki, csikósok, betyárok nyomában- belebújunk a különböző korok kultúráinak lovashőseinek bőrébe a Mátra vadregényes erdeiben. A nomád kalandtáborban megtanulhatják a gyerekek a lovaglás, íjászat, szablyavívás, ostorozás, önvédelmi és túlélő technikák, késdobálás, néptánc, dobolás alapjait. Jurtában és épített táborban alszanak, napközben a Mátrában barangolnak, ehető növényeket gyűjtenek, leverik az ellenség támadásait. Mivel Robin Hood nem tud magyarul, kénytelenek angolul kommunikálni – akár kézzel-lábbal besegítve -, az sem számít. Lényeg, hogy felfedezzék, hogy az angol nyelv izgalmas is lehet.

A Tisza-tó partján, Poroszlón a kis ho-ho-horgászoknak és a SUP-ozást kipróbálni vágyóknak is kedveznek. A horgásztáborokba 6 és 14 év közötti fiúkat és lányokat (kezdőket és haladókat) várnak. A tábori főprogramok közt szerepel horgász eszközök összeállítása, halfogás saját készítésű felszereléssel a Tisza-tavon, horgászat a partról és csónakból minden nap illetve esti ragadozóhalas peca, csónaktúra a Tisza -tavi kilátókhoz, a horgászcsónak evezési praktikáinak megismerése, gyakorlása, a Tisza-tavi Ökocentrum megtekintése, horgászvizsgára történő felkészítés valamint a Kiskörei hal-lépcsőhöz kirándulás.

Ugyancsak Poroszlón hirdetik meg a SUP-táborokat. A SUP Bázis Tisza-tó Magyarországon első és egyetlen nemzetközi iskolai és oktatói engedéllyel rendelkező SUP iskolája. Festői környezetben, közvetlenül a vízparton, saját elkerített táborral, stéggel és edzőpályával rendelkező bázison már több százan tanultak meg SUPozni, kezdő, haladó, sőt versenyzői szinten. A játékos sportolás mellett fontosnak tartják, hogy a végző "SUPKIDS"-ek a természeti környezet védelmének értelmével is tisztába kerüljenek.

Parádfürdőn is izgalmas elfoglaltságra invitálják a kisebbeket, ugyanis Harry Potter és Viking témájú fantasy és történelmi szerepjáték kalandtáborokat szerveznek. A Harry Potter és a mágia színei kaland során Tudjukki visszatérését kell megakadályozni a diákoknak egy ősi varázslat segítségével. A másik táborunkban a kalandvágyó gyermekek egy varázslatos fantasy-világba az ó-skandináv mitológia világába találhatják magukat. A táborokban a rengeteg játék, vetélkedő, sportesemény, zene, tánc, buli, tábortüzes éneklés mind-mind a fantasy történet izgalmas szálainak mozgatására szolgál, mindez vidám, önfeledt hangulatban.