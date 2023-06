A 80a számú, Budapest és Hatvan közötti vasútvonalon tavaly decemberben új menetrendet vezettek be. Miként arról portálunkon is beszámoltunk, ennek eredményeként egyebek közt egész nap félóránként közlekednek a gyors eljutási lehetőséget biztosító InterRégió vonatok. Az új vasúti menetrend megteremtette annak lehetőségét is, hogy a Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk és Tura településeket érintő, 400-409-es számú autóbuszvonalakon új, a vasúti menetrenddel összehangolt, és a jelenleginél kedvezőbb kiszolgálást biztosító közlekedési rendet alakítsanak ki.

A vasúti menetrend fejlesztése kapcsán a Bag és Tura térségét érintő autóbuszok menetrendje mellett az aszódi és dél-nógrádi térség kiszolgálását biztosító, Verseg-Kartal felől Aszódra, Gödöllőre és az M3-as autópályán keresztül Budapestre, illetve Budapestről induló, 422-439-es autóbuszvonalakon közlekedő járatok menetrendje is változik.

Az augusztus 5-i bevezetéssel tervezett autóbuszos menetrendi változások célja a jelenlegi utazási igények kiszolgálásának és a vasúttal nem ellátott települések közvetlen fővárosi kapcsolatának további változatlan fenntartása mellett a vasúti átszállási kapcsolatok fejlesztése, számuk bővítése.

A módosítással érintett autóbuszvonalak menetrend tervezetét a Volánbusz Zrt. elkészítette, s az a társaság honlapján is véleményezhető. A cél az, hogy megismerjék az autóbusz-közlekedést rendszeresen használók szolgáltatásokkal való elégedettségét, és a tapasztalatokat felhasználhassák a menetrendhez. A véleményét június 30-ig bárki megírhatja a https://aszod-bag-tura.vpe.hu linkre kattintva.