A férfi NB I. 26. fordulójából előrehozott mérkőzés:

QHB-EGER (13.)–FEJÉR B.Á.L.-VESZPRÉM (14.)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, péntek, 18.00. V.: Nagy F., Túróczy J.

– Továbbra is négy csapat verseng a bennmaradást érő 12. helyért, még bármi lehet – jelentette ki az egriek edzője, Tóth Edmond. – A veszprémiektől szerezhető pontokra azért van szükség, mert ha a riválisok közül később bárki is hibázik, akkor ne utólag fogjuk a fejünket. Mindent latba vetve szinte biztos, hogy május 15-én, Komlón kell nagyot alkotni az NB I.-es tagság meghosszabbításához.

Ezen túlmenően az év utolsó hazai mérkőzése más szempontból is kiemelt jelentőséggel bír a vármegyeszékhelyiek számára.

– Az FTC elleni meccset meg akartuk nyerni, ezt viszont meg kell – folytatta Tóth Edmond.

– A sereghajtó felszabadultan érkezhet, különösebb teher nélkül kézilabdázhat, a vezetőedző sorokat cserélve igyekszik mindenkinek azonos játékidőt biztosítani. Ez a mérkőzés inkább mentálisan nehéz, hiszen mindenki győzelmet vár tőlünk, ezt a feladatot a saját közönségünk előtt kötelező megoldani. Arról nem beszélve, hogy két győztes meccsel a hátunk mögött lényegesen jobb szájízzel utazhatnánk az utolsó fordulóban Komlóra.