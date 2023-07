„Egy igazi verőfényes tavaszi szombat az aznapi szolgálat után békés(nek tűnő) késő délutánján megcsörrent természetvédelmi őrünk telefonja. A vonal túlsó végén izgatott hang közölte, hogy: A Bél-kőn egy sérült hódot talált egy túrázó pár, segítséget kérünk az állat lementéséhez!” – számolt be weboldalán a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

„Na ja, hód a Bél-kőn. Meg egér a Marson. Habár a bejelentő a Mókuskaland Vadmentő Alapítvány volt s őrünk is látott már egy-két dolgot, azért ez esetben (a tisztázó kérdések pozitív válaszai mellett is) komolyabb kérdőjelek jelentek meg a feje fölött – lévén azonban védett állatot érintő az állampolgári bejelentés, intézkednie kellett. Így aztán őrünk terepjárójával a lehető legrövidebb úton a Bél-kőre vágtatott, ahol is a Mókuskaland Vadmentő Alapítvány Hozman Lindájával és a két megtalálóval találkozva (nevüket kérték nem nyilvánossá tenni) behatárolták az akkor még azért csak feltételezett hód helyét. A pozíció méginkább szürreálisnak tűnt: a Bél-kő bánya roppant meredek falú, kőgörgetes gerince. Az immár mentőalakulattá formálódott csapat elindult a mutatott helyre, s a Mókuskaland Vadmentő Alapítvány másik tagjával, az időközben felérő Surányi Richárddal kiegészülve, aki perceken belül és előrelátóan egy nagyobb macskahordozóval megérkezett a gerincen lévő sziklatoronyhoz. S őrünk legnagyobb megrökönyödésére, valóban egy HÓD lapult a naptól megbújva a kövek-alkotta kis üregben!” – folytatták a szürreális történetet.