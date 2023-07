CECILIA. KATOLIKUS EGYHÁZ-ZENEI SZAKLAP. 1889. ÁPRILIS 5.

Missa Papae Mercelli.

Palestrinának ezen legkiválóbb alkotását adták elő a budavári plébánia templomában, márczius 25-én. Mint egyik derék esztetikusunk, Kőnig Gusztáv, irja: „A sixtini kápolna hagyományszentelte akkordjainak nemes egyszerüsége, vallásos nyugalma és komoly méltósága szárnyra keltette lelkünkben a jobb érzelmeket s jól esett szívnunk azt a levegőt, amelynek neve: ’az egyház szelleme’. A szentmise változó énekrészeit is egészen az egyház szellemében, tehát az előirt gregorián-énekkel adták, éspedig, mint Rómában szokás, orgonakiséret nélkül. Hála Istennek, és minden elismerés Bogisich prépost-plébános és Vavrinecz karnagy uraknak, hogy van már a fővárosnak is legalább egy temploma, melynek chórusa az egyház szellemében magasztalja az Istent! Ma hazánknak három chórusán otthonos ez az egyház szelleme szerint való ének: Pécsett, Budán és Szatmártt. Egerben is megtörténtek már az első kisérletek s a dolog folyamatban van.”



EGER. JUNIUS 6-ÁN 1867.

Levelezések. Tisza-Füred, máj. 31.

Kiss Pál volt honvédtábornok f. hó 30-án temettetett el Tisza-Füreden a görög-keleti egyház szertartása szerint Popovics Vazul kardszagi pap által, kinek hive volt, - oly minden részről tanusitott gyászos pompával, minőt e városnak látni még alkalma nem volt.

Több rendbeli gyászbeszéd tartatott, melyek elsejében a koszorus halott, annak családja, s a gyászoló sereg a vallásos nemtő lengett a vigasztalás diszkoszorujával kezében; - azután, hogy a halotti kiséret megindult, s mindenekelőtte még a temetőbe érkezett volna, előbb a reform., azután a kath. templom térein külön-külön országos honvédelmi és helybeli polgári érdemei dicsőittettek; - míg végre a sirkertben a jelenlevő volt honvédtisztek közül Lenkey volt honvédezredes méltányolta mint volt társukban és tábornokukban a bajnoki érdemeket, s utána Balogh István mint történelmi férfiuról, mint perlaszi és jankováczi hősről, s péterváradi parancsnokról, s mint legjobb honpolgárról szólott bezárólag.

A koszorus halott temetésére, kinek koporsóján ott diszelegtek az őt megillető katonai jelvények is, kimozdult az egész város, meg távolabb vidékek érdekeltjei is számosan jelentek meg, ugyanannyira, hogy a tisztelgő sereget, merre a halotti kiséret vonult, a város utczája alig volt képes befogadni.

A gyászszertartásnál nagyban feltünt a tisza-örsi alelemi iskola tanonczaiból, s köznépből alakult dalárda, mely a helybeli reform. iskola énekkarával felváltva zengte saját szomoru dallamait; - nem különben feltünt a volt nemzetörseregnek önkéntesen alakult egy pár szakasza. Volt dobosuk és zászlótartójuk is, egyiknél gyászlepellel körülvont dob, másiknál zöld babérkoszoruval ékesitett fekete zászló lévén. A volt honvédtisztek közül is voltak jelen többen Egerből, Pestről, s egyebünnen.

A temetési szertartást háromszori együttesen tett diszlövés, egy mozsárágyu egy pár dörgése, s a „Szózat” megható eléneklése követte, melyek után majd a sirhalomra vetett fáklyák komor füstfellege, majd pedig a siró szemek könyei szálltak. A megdicsőitett halott született Diószegen, Biharmegyében, 1808-ban, s meghalt Pesten folyó évi hó 27-én.

Tariczky Endre.



HEVESMEGYEI LAPOK. 1903. NOVEMBER 16.

A hortyogó férj.

Következő levelet kaptuk: Tekintetes szerkesztőség! Nem tudnak valami jó szert a hortyogás ellen? Én a világ legszerencsétlenebb asszonya vagyok, mert a férjem ha versenyhortyogás lenne, bizonyára az első dijat kapná. És még azt állitja, hogy ő sohasem hortyog, mert hisz ő azt még sohasem hallotta. Több barátném a következő nehezen kivihető módszereket ajánlják: Ne engedjem a férjemet hagyattfeküdni. Ne engedjem a jobb oldalán feküdni. Ne engedjem a baloldalán feküdni. Ha ő hortyog én meg kezdjek fütyülni. Lefekvés előtt ne adjak neki enni. Lakassam jól lefekvés előtt stb. stb. – Hát melyiket tegyem? Tanácsoljon valamit szerkesztő úr, kéri egy szánalomra méltó asszony, a ki aludni szeretne.

Szerkesztői üzenet: Ha férje hortyog öntse le egy korsó vizzel és biztositjuk, hogy abbahagyja a hortyogást. A továbbiakért azonban felelősséget nem vállalunk. A szerk.