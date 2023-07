Júliustól már a boltokban is lehet pénzt felvenni bankkártyáról a vásárlások alkalmával, derül ki a Heves Vármegyei Kormányhivatal Facebook-oldalán közzétett tájékoztatásából is. A felvétel plusz költség nélkül, havonta kétszer, maximum negyvenezer forintig lehetséges.

A Világgazdaság (VG) arról számolt be, alig akad olyan nagy üzletlánc, amelyik élne a lehetőséggel.

– A vásárlással egybekötött készpénzfelvételre lényegében bármelyik kereskedőnél és szolgáltatónál elérhető, ahol adott a bankkártyás fizetés. A kormány szerint azért éri meg élni vele, mert ezzel növelhető a forgalom és a vevőkör. Abból sem csináltak titkot, hogy főként a vidéki településeken abból a szempontból is segítség jelenthet, hogy ott a banki, pénzforgalmi intézmények kevésbé vannak jelen, illetve az ATM-ek is messzebb érhetők el – közölte a VG, s hozzátették, ez a lehetőség kiegészíti a jelenleg is érvényben lévő ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget, így a kormány döntésével 150 ezer forintról 190 ezerre emelkedik a díjmentesen felvehető havi készpénzmennyiség.

Mint írják, a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a vásárló a kasszánál nem csupán a megvásárolt áru értékét fizeti ki, hanem azt az összeget is, amennyit készpénzben felvenne, és a termék mellett a bankjegyeket is megkapja.

Mindez azonban akkor lenne a legjobb, ha minden üzletben lehetne élni a lehetőséggel, ám a VG szerint ennek egyelőre semmi jele. Mint ismertették, egyedüli jó példa eddig a Penny, amelynél ez a szolgáltatás 2017 óta működik.