Júliusban 20 gyermek lehetett egy héten keresztül a könyvtári tábor résztvevője a nagyrédei Molnár József Közösségi Színtérben. Minderről Siposné Fodor Judit polgármester számolt be.

– Köszönet az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak, minden évben anyagilag támogatják a tábor megrendezését. Köszönet jár a kollégáimnak is, akik mindig nagy örömmel készülnek a tábor megszervezésére, illetve lebonyolítására. Bízom benne, hogy a résztvevő gyerekek jól érezték magukat – közölte Siposné Fodor Judit.

Az állatbarát könyvtári táborban töltött napokról Kovácsné Erki Dalma könyvtáros adott tájékoztatást.

– Az idén is nagy örömmel fogadtuk, hogy számíthatunk a megyei könyvtár támogatására. Mindig nagy az érdeklődés, idén is egy-két nap alatt feltöltődött a létszám 7-12 évesgyermekekkel. Mindig próbáljuk becsempészni a játékos tanulás egy formáját is, ismeretterjesztő előadásokat vetítünk prezentáció formájában, vicces képeket, érdekességeket említünk az adott témában. Többször is ellátogatunk a könyvtárba, tudnak kölcsönözni a gyermekek, beiratkozni, olvasni, keresgélni. Az aktív délelőtti programokat, játszótéri lazítással, játékokkal igyekszünk délutánonként levezetni. Idén sem volt ez másként. A téma az állatvilág volt, hiszen az állatokat mindenki szereti, velünk élnek, érdemes róluk minél többet megtudni. Minden nap más-más téma került terítékre. Az első napon tartottuk a vadállatok napját, a másodikon pedig a háziállatokkal lehetett ismerkedni. Szerdán reggel egy kis „étvágygerjesztő” előadással kezdtünk: a kolléganőm az állatmúmiákról vetített egy prezentációt. Nagy érdeklődéssel hallgatták a gyerekek, majd utána közös beszélgetésre került sor Te melyik állat lennél szívesen és miért? címmel. A negyedik nap a természetvédelem jegyében telt. A megyei könyvtár munkatársai Otthonunk a természet című előadása a környezettudatosságra, a Föld szeretetére, az állatvilág megismerésére nevelte a gyermekeket, majd egy kis kézműves foglalkozással zárult a program. A tábor zárónapján kirándulást szerveztünk a Gyöngyösi Állatkertbe. Kiegészítő programként, egész héten lehetett színezni, szókereső rejtvényeket megoldani, találós kérdéseket megfejteni, érdekességeket böngészni az állatvilágról, természetről – részletezte Kovácsné Erki Dalma.