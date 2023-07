Felsorolni is nehéz lenne, hogy mi mindennel is foglalkozik az Egerben élő Fűrész János. Nem csak szervezője például helyi kiállításoknak, maga is ecsetet szokott ragadni, azokon a programokon pedig, ahová a nyugdíjasklubjukkal összejönnek, vagy elkirándulnak – alaposan felkészülve – rendszeresen tart előadásokat. Beszélgetésünkben ezúttal teljesen új oldaláról ismerhetik meg a hallgatók: ezúttal az egészséges életmód titkait osztja meg velünk. Amit persze nem csak elméletben tesz közkinccsé, hanem maga is e szerint él, kezdve azzal, hogy mindenhová biciklivel jár, folytatva a kertjében, speciális módszerekkel megtermelt zöldségekkel, gyümölcsökkel.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!