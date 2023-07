A Szihalmi Fúvósok tavaly ünnepelték megalakulásuk 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból óriási bulit rendeztek, most pedig már a III. Szihalmi Fúvós Fesztiválra készülnek, s őket ismerve, most is fergeteges mulatságra számíthatnak a résztvevők.

Koós Jánosné Ilka, a Szihalmi Fúvós és Majorett Kulturális Egyesület elnöke korábban elmondta portálunknak, Szihalomról indultak, s azóta már nem csak hazánkat, több külföldi országot is meghódítottak zenéjükkel.

A III. Szihalmi Fúvós Fesztivált július 15-én rendezik meg, a Kemencés udvarban. A zenekarok fél 5-től vonulnak fel a település különböző pontjairól, 17 órától kezdődnek a műsorok. Este pedig utcabálon mulathatnak a résztvevők.

A rendezvény ingyenes.