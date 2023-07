– Jó tempóban halad a Verpelét-Tarnaszentmária-Sirok kerékpárút építése – adta hírül Facebook oldalán Horváth László a térség országgyűlési képviselője.

– Mikor elkészül, az átadást követően Káltól Sirokig 30 kilométernél is hosszabb szakaszon tekerhetünk az autós forgalomtól elkülönített, biztonságos aszfalton, valamint megnyílik a lehetőség a Budapest, vagy Miskolc irányából Kál-Kápolna vasútállomásra érkező kerékpáros turisták előtt is, hogy két keréken túrázhassanak akár a siroki várig is. – számolt be a részletekről.