Ez a fohászt küldő esemény azért jött létre, hogy kérjük a Jóistent, hogy kerüljön el bennünket a rossz időjárás és jó legyen az évjárat. Vagyis nagyon jó minőségű szőlőanyagból kiváló borokat tudjunk készíteni – fogalmazott.

A hegybírótól megtudtuk: az Egri Bikavér Lovagrend egy pár éve felvállalta azt a feladatot az itt kiállított borokból kiválasztja a legjobbakat. Korábban klasszikus és superior kategóriában határozták meg ezeket, most viszont már csak a legjobb vörös- és a legjobb fehérbor kiválasztása történik meg, függetlenül attól, hogy melyik klasszifikációs szintben van a nedű. Pénteken délelőtt estek túl a zsűrizéses, s ami látszik, hogy megjelentek a színdioxiddal dúsított, vagy ugyanígy a gyöngyöző borok és a pezsgők is. A fehérnél ez érvényesült is, hiszen idén – először van ilyen – egy pezsgő, jelesül a Juhász Testvérek Pincészetének az Eufória Extra Dry Pezsgője nyert.