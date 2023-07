Az Egri Hittudományi Főiskola levelező katekéta és hittanár szakos hallgató vehették át minap a diplomájukat az az egri ciszterci templomban, adta hírül az Egri Főegyházmegye. Közleményük szerint a főiskola történelmi épületének felújítása miatt idén rendhagyó helyszínen lezajlott ünnepség szentmisével kezdődött. Ezt követően Dolhai Lajos rektor 7 hittanár-nevelő és 9 katekéta diplomát adott át a végzős hallgatóknak. Katolikus hit- és erkölcsoktató oklevelet kapott az a 10 pedagógus, aki elvégezte a két féléves felsőfokú szakirányú képzést.

A Főegyházmegye kitért arra is, hogy Telekessy István püspök által alapított hittudományi főiskola és szeminárium több mint 300 éve végzi küldetéséből fakadó feladatát: papok képzését, és a rendszerváltás óta – a helyi egyház elvárásának megfelelően – hitoktatók és hittanárok képzését. Ennek a két küldetésnek megfelelően alakult ki a főiskolán két Te Deum-os ünnepség.

A rektori köszöntő szerint a főiskolán ez a második tanévzáró tulajdonképpen olyan, mint egy aratási ünnepség, hiszen a diploma átvétele egy több éves szorgalmas munka eredményének a learatása. Ez az aratás nem csak az intézmény és hallgatók számára fontos, hanem az Egri Főegyházmegye számára is, hiszen a helyi egyháznak nagy szüksége van jól képzett világi hitoktatókra, akik megtanítják a gyermeket Isten ismeretére és szeretetére.

Dolhai Lajos arra is kérte a jelenlévőket, hogy imádkozzanak azért, hogy a jövőben is legyenek olyan nagylelkű világiak, akik hitoktatói tanulmányokra vállalkoznak és segítik papjainkat a hitoktatásban. Jézus megállapítása, mely szerint „az aratni való sok, a munkás pedig kevés”, nemcsak a papi, hanem a hittanári hivatással kapcsolatban is érvényes, áll az Egri Főegyházmegye közleményében.