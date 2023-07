– Vasárnap este jelezte egy ismerősöm, hogy 3 rossz állapotú macskát talált Egerben a Donát úton. Köztük az egyik szinte semmit sem látott, másikuk is nehezen. A pár hetes kölykök biztos, hogy gazdisak voltak, ugyanis teljesen emberhez szokottak – meséli Difiore Rita egyetemi tanár, aki civilben macskák mentésével önkénteskedik. A kicsik már jártak állatorvosnál. Elmondta, a három közül az egyik állapota kielégítő, csak férges és bolhás. Testvérei viszont erős kötőhártya-gyulladással küzdenek, az egyikük szeme nem biztos, hogy teljesen meggyógyul, bár az biztató, hogy valamennyit lát.

A kiscicákat dr. Hanácsek Richárd vizsgálja az Imperiál Állatorvosi Rendelőben

Forrás: Beküldött fotó

– Azon túl, hogy az egész felháborító állatkínzás, hiszen ezek a kölykök nem maradtak volna életben egyedül a külterületen, még a felelősség áthárítása is rettenetesen bosszantó. Évek óta először jutottam el egy hangversenyre vasárnap, ami végül idegeskedéssel telt, mert közben érkezett a segítségkérés. Majd éjjel az Eged lábánál a kicsik ápolásával és elhelyezésével folytatódott a kellemes vasárnap esti program. A héten csak a gyógyításuk költsége több 10 ezer forint, amit a családi kasszából veszek el, de nem hagyhattam őket sorsukra, más esélyük nem volt. Nekem is lenne jobb dolgom, ebből a pénzből jutott volna szórakozásra esetleg költhettem volna a gyermekemre is. Ahogy ezeknek a kicsiknek a gazdája is kérhetett volna segítséget az ivartalanításhoz, de később akár az elhelyezéshez is, mégsem tette. Aki ilyet tesz, azt úgy hiszem nem győzöm meg arról, mennyire kegyetlen amit tett és törvénybe is ütköző. Sőt, talán még büszke is magára az állat elhagyója, hogy nem agyonütötte vagy vízbe fojtotta a kicsiket. Szeretnék viszont rámutatni az ivartalanítás fontosságára, s talán meggyőzni azoknak az egyébként józan és empatikus gondolkodásra képes embereket, akik állatot tartanak de eddig nem vállalták a rutinműtétet – fogalmazott az önkéntes állatmentő.

Mint mondta, szeretné ha az egyébként felelősségteljesen viselkedő gazdik megértenék, túl van már azon a macskapopuláció, mikor még jó gazdit lehetett találni a házi szaporulatoknak.

– Szinte mindenki szereti a kiscicákat, ez érthető, hiszen aranyosak. Csakhogy annyi a kidobott vagy utcára született állat, hogy ha a gazdás macskák a következő 5 évben nem szaporodnának, akkor is lenne kismacska bőven annak, aki szeretne. Ezek elől a halálraítéltek elől veszik el a helyet a házi szaporulatok és ivadékaik, hiszen jövőre már az idén született nőstények is szülhetnek. Irtó nehéz felelős gazdit találni nekik, sokszor az állatmentőnél ragadnak, ezzel pedig ők az újabb segítségre szorulóktól veszik el a helyet. Az állatmentés nem valami úri mulatság, hanem létszükséglet manapság, mindannyiunk közös felelőssége, hiszen szüleink, nagyszüleink is állattartók voltak, s részben mindannyiunk öröksége ez a helyzet. Kutyák és macskák tömegesen halnak bele az éhezésbe a bántalmazásba és a betegségekbe minden héten. Egyszerűen nincs annyi segítőkész ember, hogy a helyzetet kezelni lehessen, ezért kérem, hogy fontolják meg az ivartalanítást azok, akik ivaros házikedvenccel élnek. Ez nem csak a szaporulatot csökkentheti, de daganatos és gyulladásos méhproblémáktól is megkíméli az állatot – hívta fel a figyelmet Difiore Rita. A cicák egyébként a Vadóc, a Safranek és a Vaksi nevet kapták egy nőstény, két kandúr és hamarosan örökbefogadhatóak lesznek.