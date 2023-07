Az idősebbek még emlékezhetnek A sakál napja című, 1973-ban bemutatott angol-francia politikai thrillerre, amelyben olyan korabeli világsztárok vonultak fel, mint a címszereplő Edward Fox, Michael Lonsdale, Deeck Jakobi vagy Deyphine Seyrig. A történet szerint összeesküvők egy titkos merénylő közreműködésével megpróbálják likvidálni Charles De Gaulle francia elnököt.

A Sakál napja volt az azóta a kémtörténeteivel ismertté vált Frederick Forsyth első megfilmesített könyve. A szerző azt nyilatkozta, hogy a Sakál alakját a hírhedt, s akkoriban még körözés alatt álló terrorista, Carlos személye ihlette. A filmet most sorozat formájában újraforgatják, nem kisebb sztárral a főszerepben, mint Eddie Redmayne, akinek az egyik partnere Lashana Lynch lesz.

Portálunk úgy értesült, hogy az 1962-ben játszódó sztori egyik forgatási helyszíne a volt cukorgyár lesz, ahol már el is kezdődtek az előkészületek. Némiképp átalakítják a régi épületeket, műtárgyakat helyeznek el, és állítólag a helyszínen már megfordult a rendező, Brian Kirk is. A felvételeket – ha csak a tervek addig másként nem alakulnak – augusztus 8-án kezdik. A sorozatot várhatóan a ShowTime mutatja be.