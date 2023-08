Egy hétfőn este megjelent kormányrendelet szerint a kiemelt társadalmi, politikai, gazdaságfejlesztési jelentőségük miatt 24 beruházást azonnal elindítanak. A rendeletben egy útszakaszt találunk, amely vármegyénket is érinti, ez pedig a 32-es számú főút négynyomúsításának előkészítése az M3-as autópálya és Jászberény között, tehát Hatvantól.

A kormányrendelet szerint a következő három évben 47,5 milliárd forintot biztosít a kormány a 24 beruházás előkészítésére, majd 2025 és 2027 között összesen 35 milliárd forintot fordítana a megvalósításra.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, tavaly összesen 270 beruházást függesztett fel az Építési és Közlekedési Minisztérium a nehéz gazdasági helyzet miatt. Szinte az összes, még el nem kezdett állami beruházást leállították Heves vármegyében is: érintette a 24-es főút egy jelentős szakaszát melyet Gyöngyös és Mátraháza között terveztek felújítani, mintegy 15 kilométer hosszan.

A felfüggesztés érintette például az egri Kormányhivatal komplett fejlesztését is, mely projekt keretében az egykori nőtlen tiszti szálló járási hivatallá alakult volna. Az épület hárommilliárdos felújítására a tervpályázat után már a kivitelezési szerződést is megkötötték az egyik helyi építőipari céggel. A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program is pihen, Aasáron, Boldogon, Gyöngyösön, Horton, Kiskörén, Ostoroson és Tiszanánán egy ideig még nem lesz sportpark. A felfüggesztett projektek listáján találjuk a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését is, a Hatvan-Füzesabony vasúti vonalszakaszt is.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)