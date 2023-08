Többféle Turista Érme is elérhető a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látogató- és bemutatóhelyein, osztották meg közösségi oldalukon.

– A Bükki Csillagdában, a Millenniumi Kilátóban, az Ipolytarnóci Ősmaradványoknál és Lillafüred barlangjai-ban, így az Anna- és a Szent István-barlangban is beszerezhetők a Turista Érmék – részletezték.

A fa korongok nem csak szép emléket jelentenek egy-egy kirándulásról, motivációs gyűjtőjáték is kapcsolódik hozzájuk, s hazánk számos pontján hozzájuk juthatunk.

Az érem honlapján úgy fogalmaznak, a Turista Érem kerek, fából faragott, kiégetett korong. Kedves, ízléses emléktárgy, de több is annál: érem, amely azt bizonyítja, hogy ön személyesen is meglátogatta Magyarország valamely gyönyörű vidékét. Ezeket kizárólag az adott idegenforgalmi látványosságnál lehet megvásárolni, máshol nem kaphatók.

– A sorszámmal ellátott érmék megtalálhatók a termálfürdőkben, a nagyobb folyók, tavak mellett, a várak, kastélyok, múzeumok pénztáraiban, valamint a történelmi városok információs központjaiban, a környezeti és épített emlékek, nemzeti parkok, látogatható barlangok, állatkertek és számos egyéb turisztikailag érdekes hely környékén – ismertették.

Gyűjtőjáték is kapcsolódik hozzájuk, aki összegyűjt tíz olyat, melynek sorszámai egymást követik, az kap egy prémium érmét. A játék részletes szabályai a leírásban megtalálhatók.

Külföldön is be lehet szerezni a fából készült emléktárgyakat, s emellett nem csak Magyarországon, szűkebb hazánkban is számos helyen hozzájuk juthatunk. Egyebek között a siroki várat, az egerszalóki sódombot és a barlanglakásokat, a gyöngyösi Mátra Múzeumot és a kisnánai várat is megörökítették már ilyen formában, s ez még csak néhány a Heves vármegyei látványosságok közül, melyek Turista Érem formájában megjelentek. A teljes lista térképen is megtalálható.