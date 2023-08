Hozzátette, a sértett, zömmel protestáns társadalmi csoportok a Bécstől távoli, de az Erdélyi Fejedelemséggel határos Felső-Magyarországra húzódtak vissza, és ott új mozgalmat, fegyveres felkelést szerveztek, a térségben szolgáló katolikus papokat –egyházmegyéseket és vándormisszionárius szerzeteseket – pedig rendszeresen zaklatták, fenyegették.

- Erre a vidékre került missziósfőnökként Csepellényi. A jezsuita rend mellett a 17. század második felében a pálos rend is jelentős missziós tevékenységet folytatott, amely egyáltalán nem volt veszélytelen. A rendi forrásokból tudjuk, hogy az 1670-es években több pálos szerzetest is elűztek, bebörtönöztek, és csak magas váltságdíjért cserébe engedtek szabadon. Csepellényi a füzéri plébániai hivatalt is megkapta eredményes missziós tevékenységének köszönhetően miután 1673-ra hét falut rekatolizált - ismerettette a szakember.

Jelleméről így írt rendtársa, Landor László 1691-ben megjelent, Ovis in medio luporum című traktátusában:

Ez az igen jámbor atya vallásos erényekkel rendelkezett, amelyeket ifjúkora óta fáradhatatlanul gyakorolt, heves buzgóságot mutatott plébánosi hivatalában. A serény munka, melyet a lelkek behálózására fordított, nem nélkülözte a hatalmas hasznot: ugyanis több, Kálvin veszedelmes tévedése által félrevezetett embert vitt vissza az igaz hit igazságának elismerésére. Egyedülálló kegyelemmel megbízatva, alkalmas volt erre az apostoli feladatra; kortársai emlékeznek arra, hogy mindig élvezettel vitatkozott a máshitűekkel a hit vitás kérdéseiről.

- Emellett több forrás is kiemelte Csepellényi György tiszta, halálos bűnöktől mentes életét és Szűz Mária iránt érzett nagyfokú tiszteletét, amelyet böjtöléssel is kifejezett: egy szombati napon és hét ünnepi előestén sem fogyasztott meleg ételt - tette hozzá a történész.

- Csepellényit a Füzéri Plébániáról hurcolta el a portyázó protestáns bujdosók egy csoportja 1674. március 26-án (húsvét másnapján). Két hónapon keresztül hurcolták magukkal, és gyötörték válogatott, kegyetlen kínzásokkal: dohányt vágtak a hátán, meztelen lábbal járatták a levágott tarlóban, baltákkal és késekkel vagdosták, több helyen lenyúzták a bőrét, felsarkantyúzták, mint a lovakat szokás és teherhordásra kényszerítették, megkötözve kitették a Tisza menti nádasba, hogy a szúnyogok és más rovarok összecsipdessék. A vértanúság oka, a pappal szembeni gyilkos szándék abban is megmutatkozik, hogy magasnak mondható váltságdíj fejében sem engedték szabadon őt. Halála előtt 5 nappal Mezőkövesden elvégezhette életgyónását Nagy János mezőkövesdi plébánosnál és részesült szentáldozásban is. 1674. május 24-én az Egerfarmos határában fekvő Szőke pusztán fejezték le. Holtteste napokig hevert a pusztában, a szemtanúk szerint romlatlanul, végül Nagy János temette el az egerfarmosi templomban - fogalmazott Dr. Benei Bernadett.

Mint ismertette, halálát követően nem sokkal levelek tudósítanak a történtekről: Cseke Mihály ecsegi plébános Pongrácz György váci püspöknek írt levele, Szegedy Ferenc egri püspök Benkovich Ágoston, pálos rendi vikáriusnak írt levele, melyeket az Acta Paulinorum kötete is őriz. Szarka Miklós turai plébános is hírül adta a történteket a gyöngyösi Páduai Szent Antal monostor ferences szerzeteseinek, továbbá Kéry János pálos generális is ismertette Csepellényi halálának és temetésének körülményeit az 1674. június 23-án, Máriavölgyön kelt, Francesco Ravizzának, a Hitterjesztés Szent Kongregációja titkárának címzett levele utóiratában. Fontos korabeli tudósítás Csepellényi haláláról Szelepcsényi György esztergomi érsek 1684 körül készített feljegyzésgyűjteménye is (Relatio... Pontifici data de misero et periculoso statu fidei Catholicae in Hungaria... circa annum 1684...), melyet XI. Ince pápa részére készített a katolikus vallás magyarországi viszonyairól.

A harcok után

A szakember szerint az északkeleti országrészen zajló harcok elcsendesedésével, 15 évvel Csepellényi halálát követően, Barilovich Lajos pálos rendi generális kérésére 1689. április 29-én Fenesy György egri püspök megbízta Csete József egri kanonokot és liszkai plébánost, valamint Gál István sátoraljaújhelyi plébánost, hogy Csepellényi ügyében szemtanúkat hallgassanak ki és gyűjtsék össze a vallomásokat. A tizennégy tanú vallomását 1689. május 10-én vették fel, jórészt magyar nyelven; a jegyzőkönyv hivatalos része, a kérdőpontok, illetve a vallomások néhány részlete viszont latinul íródott. A tizennégy tanúságra hívott személy között 13 férfit és egy nőt, valamint nemesi és jobbágy származású személyeket is találunk. Koronatanúként Nagy János egykori mezőkövesdi, 1689-ben viszont már egri plébános szerepel.

A beidézett tanúk egyöntetűen vallották, hogy Csepellényi Györgyöt a hite miatt ölték meg. A vallomások szövegét tisztázták, latinra fordították, majd a tisztázott, latin nyelvű, Fenesy püspök pecsétjével hitelesített jegyzőkönyvet 1689. december 1-én átadták a pálos rend főnökének, aki Rómába a Propaganda Kongregációhoz terjesztette fel azt. A hivatal végül a boldoggá- és szentté avatások eljárására jogosult Rítuskongregációhoz (Sacra Congregatio Rituum) továbbította a kéziratot. Az eredeti latin nyelvű jegyzőkönyv tehát nagy valószínűséggel Rómában van. Az iratról az Egri Főegyházmegyei Levéltárban őrzünk egy másolati példányt, egy másik másolata pedig a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Kézirattárában található - ismertette a történész.

Hozzátette, Barilovich Lajos pálos rendi vikárius, később a rend generálisa 1689-ben, miután engedélyt kapott Fenesy György egri püspöktől, elszállíttatta Csepellényi földi maradványait a rend sátoraljaújhelyi Szent Egyed tiszteletére felszentelt templomába, melynek legújabb kápolnájának kriptájában helyezték el. 1691-ben a pálos rendi nagyformátumú tanáregyéniség, Landor László Ovis in medio luporum címmel írt traktátust, melyben Csepellényi György mártíromságát ismertette. Landor értekezésének kiemelkedően fontos része,

amelyben a tanúvallomások alapján megindokolja azt, hogy a pálos szerzetest in odium fidei végezték ki. Landor művéből kiolvasható, hogy Csepellényit már ekkor mártírként tisztelhették. A pálos rendi Benger Miklós 1743-ban Annalesében azt írja, hogy a Fenesy György egri püspök által kezdeményezett kanonizációs vizsgálat és a főpap kérésére Landor László által írt Ovis in medio luporumban is világosan bebizonyosodik, hogy a Csepellényit a hite miatti gyűlöletből ölték meg.

Csepellényi György tisztelete túlélte az évszázadokat, boldoggá avatását többször is kezdeményezték.