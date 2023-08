Elmaradhatatlan reggeli kávézásom közben eltűnődtem a közelgő tanévkezdésen. Arra már nem emlékszem, mire gondolhattam a diákéveim megkezdése előtt néhány nappal, 1970 augusztusában, arra viszont nagyon is jól, hogy tizenkét évvel később, egy vizsgabizonyítvánnyal a kezemben azt képzeltem, hogy érett felnőtt vagyok. Csak hosszú évek múltán ébredtem rá, hogy nem így van. A mondásaink gyakran elcsépeltnek tűnnek, de mindig igazak. Így van ez abban az esetben is, hogy: a jó pap holtig tanul. Zökkenőmentesebbek lennének a mindennapjaink, ha úgy indulnánk teendőink elvégzésére, mintha kicsit iskolába is mennénk. Mert tanulni sosem árt, igaz?