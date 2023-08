– Nagyon szeretnénk ezt a kiállítást szeptember végéig itt, Egerben is népszerűsíteni elsősorban múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, illetve a jövő hét folyamán megrendezésre kerülő Gárdonyi Napok - Mesekert folyamán. Hétfőtől pedig nagyon sok helyszínen zajlanak a Gárdonyi Napok rendezvényei öt napon keresztül, ahová várjuk az idelátogatókat és természetesen az egrieket is. A Dobó téren koncertek szórakoztatják az érdeklődőket, illetve hétfőn, kedden a TuTu Jazz Fesztiválra kerül sor. Szerdán, csütörtökön, pénteken itt, a Mesekertben családi programokkal – bábelőadás, gyerekkoncert, tárgyalkotó tevékenység – várjuk az érdeklődőket, illetve lesznek olyan városnéző séták is, amelyek megidézik Gárdonyi Gézát és Bródy Sándort is – mondta portálunknak az irodalomtörténész.

Az előadás után felszelték a tortát

Király Júlia elmondta azt is, hogy nagyon készülnek a Gárdonyi Emléknapra, ami Gárdonyi halálának napja. A sírnál koszorúzással emlékeznek, itt pedig az író házánál irodalmi műsorral. Ezen túl még egy nagy kutatási projektet is zárnak a Dobó István Vármúzeummal, aminek egy Gárdonyit népszerűsítő rövidfilm bemutatójára, illetve egy kötetbemutatóra is sor kerül.