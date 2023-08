Két éve szenzációs eredményekkel zajlott le Abasáron az egykori királyi központ feltárásának legújabb szakasza, amely Aba Sámuel királyunk sírhelyének megtalálását is célul tűzte ki. Milyen múltbeli előzményei voltak a Magyarságkutató Intézet sikeres kutatásának? Mit jelent Abasár számára az, hogy immár hivatalosan is történelmi emlékhelynek számít? Mennyire terjedt el az ásatás híre az országban? Milyen tervei vannak az Abasári Népfőiskola Alapítványnak az Aba-nemzetség öröksége ápolására? Többek között ezekre a kérdésekre is válaszol a tősgyökeres abasári Grócz Zsolt, az Abasári Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!