„Ahol szükséges idősebbeknek is besegítünk. Kérem legyenek türelemmel nem tudunk minden helyszínen egyszerre ott lenni, de igyekszünk. Engedjék meg, hogy megköszönjem munkatársaimnak a késő estébe nyúló segítséget – tájékoztatta a polgármester a helyieket. Köszönetet mondott azért is, hogy a poroszlóiak a károk láttán egymás megsegítésébe kezdtek.

Útra, autókra, házakra dőlt fákról, leszakadt villamosvezetékekről számoltak be a helyiek. Portálunk információi szerint több utcában is áram nélkül maradtak szombat estére a háztartások. Az Ökocentrumnál is keletkeztek károk, melyek elhárításán már szombat este dolgozni kezdtek.