Újra csatlakozik az Állatkertek Éjszakájához a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum, osztották meg Facebook-oldalukon.

– A nyár utolsó péntek estéje hagyományosan az Állatkertek Éjszakájának időpontja. Az idei évben ez augusztus 25-re esik, amikor országszerte tizenhárom különböző állatkertben, vadasparkban és más állatos bemutatóhelyen várják különleges esti programokkal a nagyközönséget. Ebből az alkalomból Poroszlón egzotikus hüllőkkel is találkozhatnak az érdeklődők – számoltak be róla, s hozzátették, a péntek esti látogatók Ember a vízben címmel látványos búvármerülést figyelhetnek meg az óriásakvárium alagútjából. Emellett naplemente csónaktúrára is lesz lehetőség, valamint LED zsonglőr bemutató is szórakoztatja majd az ökocentrum vendégeit. A programok este 10-ig tartanak, a pénztár 21 óráig lesz nyitva.