Évek óta szervez nyári tábort a vámosgyörki közösségi ház 8-12 éves gyerekeknek, számolt be portálunknak Balogné Ványi Diána. A közösségi ház vezetője elmondta, hogy idén 29 gyerek táborozott velük, igyekeztek izgalmas élményekkel teli programokat összeállítani számukra.

– Vannak évente visszatérő táborozóink, de új gyerekekkel is gazdagodott a csapatunk. Az első napon beszélgettünk a régiekkel arról, mi hozta őket ismét el hozzánk, milyen kedves emlékek kötődnek nyári táborunkhoz. Ezután játszottunk, kézműveskedtünk, és könyvtári meseolvasásra is sor került délután. Kedden Demeter Katica néni volt a vendégünk. Hangtálakat hozott magával, amiket kipróbálhattunk, hangfürdőztünk, hangmasszázst is kaptunk. Később zsugorfóliából készítettünk sütőben medálokat, majd vízi parti vette kezdetét. Szerdán egy nagyon hasznos foglalkozáson vettünk részt Mit kell tennünk vészhelyzetben? címmel. A programot az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár biztosította számunkra. Nagyon büszkék voltunk a gyerekekre, fegyelmezetten végighallgatták az előadást, sokat kérdeztek, figyeltek, érdeklődőek voltak. A negyedik napon a gyöngyösi Mátra Múzeumba kirándulunk, ahol izgalmas múzeumpedagógiai órán vettünk részt. A tábor utolsó napján a közösségi házban rendezett polgári esküvő miatt a Ligetbe mentünk ki játszani. Ezután bingóztunk egy jót, amit pizza parti követett. A hétfőn kisorsolt jótevő angyalkák a tábor zárásakor megajándékozták egymást, és mi is kedveskedtünk mindenkinek egy kis aprósággal. A várva várt Ki mit tud?-ra 19 kisgyermek jelentkezett. Ámultunk, hogy milyen ügyesek voltak. Hatalyák Fanni és apukája megleptek bennünket egy kvadozással. Természetesen kihasználtuk azt is, hogy aznap egy esküvőbe csöppentünk. Sorfalat álltunk, és hangos gratulációk mellett rózsaszirmokat szórtunk a házaspárra. Azt gondolom sikerült meglepnünk őket, mert visszatértek, és üdítővel, finomságokkal leptek meg bennünket – részletezte Balogné Ványi Diána.

A táborvezető arról is beszélt, hogy nagyon hamar eltelt az öt nap.

– Azt gondolom nagyon sok új barátság szövődött, és régiek mélyültek el. Köszönjük a szülőknek és nagyszülőknek a sok finomságot, amivel elláttak bennünket egész héten. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy olyan dolgunk volt, mint egy gondos nagyszülői háznál. Köszönjük a megyei könyvtár, illetve a vámosgyörki önkormányzat támogatását. Végül, szeretném megköszönni tábori kollégáimnak, Adriennek és Reninek a rengeteg ötletet, szervezést, szeretetett, törődést, amit adtak a gyerekeknek. Nélkülük nem sikerült volna ilyen jól ez a hét – összegezte Balogné Ványi Diána.