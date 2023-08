Már szombat délben fellobbant a tűz a bográcsok alatt Nagytályán, a 6. gulyásfesztiválon. Orosz József polgármester portálunknak elmondta, hogy idén 8 csapat ragadott fakanalat, a repertoárban pedig bab- és bográcsgulyás, csülkös pacal, vadpörkölt, töltött káposzta és húsos káposzta is szerepelt. Mindenki megtalálta a kedvére való fogást. A gulyásfesztiválra a Heves Vármegyei Önkormányzat elnöke, dr. Juhász Attila Simon is ellátogatott. Nagytálya felvidéki testvér települése is képviseltette magát a falusi fesztiválon, több mint harmincan érkeztek.

A programok sem maradtak el a jó étel mellől. Délután trambulinbemutató, közös néptánc Böröczky Balázsékkal, majd tombolasorsolás és tábortűz-gyújtás következett, este pedig utcabálra hívták a helyieket és a Nagytályára látogatókat.

A gyermekek sem maradtak szórakozás nélkül, őket a habparty, az arcfestés és csillámtetoválás készítők, illetve bowling, ügyességi játékok, az ugrálóvár és geocaching szórakoztatta. A vállalkozó szelleműek belekóstolhattak az íjászkodásba vagy kötélcsúszdázhattak is.

Az eseményen egy örömhírt is megtudhattak a nagytályaiak: Orosz József polgármester portálunknak elmondta, bölcsőde épül a településen a református egyház segítségével.