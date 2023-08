A Felzárkózó települések programban résztvevő falvak adottságai eltérőek, ebből adódóan a kihívások és a hangsúlyok is különbözhetnek, de büszkeségre okot adó eredmények szinte mindenhol mutatkoznak.

– Az öngondoskodás erősödése mellett a településképek rendezettebbé válása és az egészségesebb táplálkozás irányába történő elmozdulás is ezek közé tartoznak – emelte ki a kezdeményezések eredményét Murányi Norbert, a Máltai Szeretetszolgálat vidékfejlesztési menedzsere.

Kerecsenden két évvel ezelőtt 35 háztartás kapcsolódott be a Családi kert programba. Volt ugyan lemorzsolódás is, de ennél többen kaptak kedvet és csatlakoztak menet közben, így idén már 46 család és porta érintett. A résztvevők az intenzívebb kommunikáció érdekében egy közösségi média csoportot is létrehoztak, ahol rendszeresen képeket tesznek közzé a kertjeikről és hasznos gyakorlati tanácsokkal is segítik egymást. A tagok gyakran palántákat és növény töveket is felkínálnak itt cserére.

– Az eredményesebb gazdálkodást támogatja az is, hogy egy szerény könyvtárat is sikerült összeállítani, s az időről-időre találkozó kertművelők a szakirodalom forgatásával és személyes tapasztalatcserével is bővíthetik ismereteiket – adott összefoglalót Elekné Román Kata programvezető. A Felzárkózó települések program helyi megvalósítója, a Világítani Fogok Egyesület saját forrásaiból kiegészítette a kerti vetőmag palettát, és paradicsom, valamint paprika palántát is biztosított az érintettek számára. A palántaosztás mindkét alkalommal fajtabemutató keretében zajlott. A megművelt kertekből néhány család nem csupán saját szükségletét tudja fedezni, de kisebb mértékben jövedelmét is kiegészíti. A Jelenlét Pont mintakertje, melynek művelésében az oda járó gyerekek is részt vesznek, ebben az évben egy kísérleti hügelkultúrás ágyással is bővült. A mintakertben termelt javak egy részét közösségi rendezvényeken használják fel, másik részét pedig a gyerekek vihetik haza családjaik számára, vagy az egyesület munkatársai osztják szét a rászorulók között. Idén még a kert körbekerítését és öntözőrendszer kialakítását is tervezik Kerecsenden.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tarnabodi Mazsola Gyerekházában, a Gézengúz Tanodájában és a Jelenlét Pontján kiemelt figyelmet fordítanak a kertművelési ismeretek átadására és az ehhez kapcsolódó szemléletformálásra. A gyermekeket már egészen kicsi koruktól kezdve igyekeznek beavatni a kiskerti zöldségtermesztés fortélyaiba, s ebből az anyukák sem maradnak ki. A Gyerekház udvarán külön erre a célra egy magaságyást is kialakítottak, amiben most éppen uborka, paprika és paradicsom terem. A magok és a palánták elültetése, a növények gondozása, öntözése és a betakarítás is mindig közösen történik egy hozzáértő szakember, Burai Lajos iránymutatásai szerint. A karitatív szervezet munkatársai előzetesen mindig felkészítik a résztvevő anyukákat és gyerekeket arra, mit is fognak csinálni aznap.

– Tél végén, tavasz elején egészen az alapoktól indulunk, a gyerekek megismerkednek a különböző magokkal és csiráztatunk is. A későbbiekben beszélgetünk a növények igényeiről, a gondozásukról és a felhasználásukról is. Ennek során különböző játékokat és meséket is segítségül hívunk, mint például a Répamese. A tematikát úgy állítjuk össze, hogy minél inkább élményszerűek legyeken a foglalkozások, az információk pedig könnyen befogadhatóak – vázolta az ismeretátadás módszertanát Koczkáné Morvai Helga, a Mazsola Gyerekház vezetője. A karitatív szervezet portáin termelt zöldségféléket helyben fel is használják tízóraihoz, ebédhez és uzsonnához. Júliusban leginkább főzőtökből és cukkiniből termett sok, utóbbiból cukkinifasírt, tejszínes cukkinis tészta és rántott cukkini is készült a Jelenlét Pont munkatársainak közreműködésével.

– Ha valamiből igazán bőséges a termés, akkor egy részét lefagyasztjuk vagy más módon tartósítjuk – tájékoztatott Szakál Katalin programvezető.

Tiszanánán több mint 70 háztartás vesz részt idén a Családi kert programban és a Jelenlét Pont kertjébe is sokféle zöldséget ültettek tavasszal.

– A retket tízóraira fogyasztották a gyerekek, a zöldborsóból leves készült, de paradicsomunk és paprikánk is lesz rövidesen, már várjuk. Idén először az édesburgonyát is kipróbáljuk, egy másik ágyásba levendulát ültettünk, ebből a varróműhelyünkben levendulapárnák készülnek majd. Néhány hete sátortábort szerveztünk a gyerekeknek, és az esti szalonnasütéshez már a kertből vettük ki a lilahagymát – sorolta büszkén Rácz Violetta, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa mi mindent varázsolnak elő a keretekből.

