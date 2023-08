Ferencz Péter polgármester közösségi oldalán arról adott tájékoztatást, hogy egy önkormányzat elleni feljelentés nyomán megszűnt az eddig bevált gyakorlat, és nem tudják hasznosítani, aprítani, komposztálni a lakosok zöldhulladékát Bélapátfalván.

A városban pár éve nem működik a hulladékudvar, mert az önkormányzatnak a törvények miatt 2018-ban hulladékgazdálkodási társulást kellett váltania, a két szervezet pedig vitázik a bélapátfalvi hulladékudvar üzemeltetésén. A zöldhulladék elhelyezését azonban megoldották úgy, hogy az egykori mészüzem területén a helyiek lerakhatták oda, ahová az önkormányzat is vitte a közterületen keletkező nyesedéket. A lerakott hulladékot év végén ledarálták és javították vele az egykori ipari ingatlan talaját, ezzel pedig elkerülték a kerti égetéseket is.

Ferencz Péter tájékoztatása szerint azonban feljelentést tettek – a mellékelt levél szerint Baranyi Péter tette, aki az utóbbi időben sokszor posztol az önkormányzat vélt vagy valós hibáiról, 2019-ben jelöltként is indult a polgármester választáson – a kormányhivatalnál, a kiérkező hatóság pedig két utánfutónyi betontörmeléket is talált a zöldhulladék között, amiről a polgármesteri hivatal munkatársai nem tudtak. A kormányhivatal felhívta az önkormányzat figyelmét a betontörmelék ártalmatlanítása mellett arra is, hogy mivel nem hulladékgazdálkodók, nem fogadhatnak lakossági zöldhulladékot sem. Ez a lehetőség így megszűnik, a lerakásra legközelebb Egerben van lehetőség. Az önkormányzat folyamatosan egyeztet mind a borsodi, mind a heves megyei társulással, hogy újra üzembe helyezhessék a hivatalos lerakót.

