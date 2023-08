Az egri önkormányzat tájékoztatásából kiderült, a Grőber temető keleti, Szederkényi utca felőli kerítésfalát a 2021-ben megújult részen kívül most 28 méter hosszon bontotta el és építette vissza a kivitelező. Maga a fal mindenhol 1,2 méter magasságban és 40 centiméter széles betonlábazattal, vízkivezetéssel lett időtálló. A temető nyugati fala – melynek egy 17 méteres része rádőlve két urnafalra tavaly súlyos károkat okozott– további szakaszon újult meg mintegy 25 méteren. A pénteken átadott részek kivitelezése 23,7 millió forintból valósult meg.

Minczér Gábor alpolgármester portálunknak elmondta, mint ahogy azt mindannyian tudjuk, 2018-ban a Grőber temető egy falszakasza kidőlt, akkor sajnos ezt nem újították meg, 2021-ben volt az önkormányzatnak anyagi lehetősége arra, hogy az első 20-25 méteres falszakaszt helyreállítsák. Aztán tovább dolgoztak annak érdekében, hogy a temető többi része is megújuljon.

– Tavaly történt egy incidens, megdőlt egy rész a nyugati falszakaszon, és sajnos urnás sírhelyeket is megrongált, ez hívta fel jobban a figyelmet arra, hogy foglalkoznunk kell a temető műszaki állapotával. A városüzemeltetési iroda kollégáival többször is megvizsgáltuk az érintett falszakaszokat, és egyértelmű vélemény volt, hogy itt egy komplex megújítást kell végrehajtanunk, ennek eredményeként állhatunk ma itt. Úgy gondolom, nagyon szép falszakaszokat tudunk most átadni használatra azoknak, akik a szeretteikhez érkeznek ide látogatóba. Így a korábbiakhoz képest sokkal kulturáltabb körülmények között róhatják le a kegyeletüket – részletezte Minczér Gábor. Kiemelte, a megújult két falszakasz így innentől kezdve stabil lesz, s bíznak benne, hogy hosszú évekre megoldódott ez a probléma.

Az alpolgármester hangsúlyozta, a munka nem áll meg, folyamatosan dolgoznak azon, hogy átvizsgálják a többi területet, falszakaszokat, s ha beavatkozás szükséges, akkor meg fogják teremteni az önkormányzati forrást hozzá, hogy ezek a részek is megújuljanak.