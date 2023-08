A konkrét ügyről megkérdeztük Tuza Gábor polgármestert is, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy az olvasónak abban igaza van, hogy a Tarna partja éktelen gazos, elhanyagolt. Két vagy három éve volt egy mederkorkotrás, amit vállalkozókkal végeztettek, enyhén szólva is katasztrofális lett az eredmény. Azt ígérték, majd elviszik a kikotort hordalékot, de nem hogy elvitték volna, még csak el sem egyengették. A gaz, a gyom benőtte, úgyhogy valóban nagyon rosszul néz ki. Parlagfű is van benne, ez egészen bizonyos. A jogszabály szerint a Tarna meder élétől számított hat méter a folyóhoz tartozik. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) a kezelője a Tarnának (is), de ha valami miatt ott nekik munkát kell végezni, akkor kártérítést nem fizet. Hat méteren belül elvileg nem lehet kerítés, épület, fásszárú növény sem. Tudomása szerint a hatalmas terület kezelésére talán négy emberük van. Ebből egy a főállású szakaszőr. Jelenleg ez a helyzet. A panaszos hölgy szomszédjával is gond van, mert nem nagyon akarja gondozni a telkét. Egyébként az a telek is üres.

Öt napon belül helyszíni ellenőrzést ígértek

Portálunkon júliusban számoltunk be arról, hogy bejelentés tehető akár a kormányhivatalban, akár online - a NÉBIH által működtetett Parlagfű Bejelentő Rendszer felületén. A kormányhivatal minden bejelentést a lehető leghamarabb, 5 napon belül helyszíni ellenőrzéssel kivizsgál – erről tájékoztatta portálunkat idén júliusban Dr. Boncz László, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának vezetője. A mezőgazdasági területek felmérése után levélben értesítik a földhasználókat, hogy az általuk használt területen megjelent a parlagfű, és tájékoztatják őket a törvényben foglalt kötelezettségükről, illetve felhívják a figyelmüket, hogy kezdjék meg a védekezést. Később ezeket a területeket újra ellenőrzik a szakemberek, hogy kiderüljön, megtörtént-e a védekezés. Azok, akik nem teljesítik a kötelezettségüket, és a figyelmeztetés ellenére sem gondoskodnak arról, hogy megakadályozzák a virágzást, ők bírságra számíthatnak. A bírság összege 15 ezer forinttól ötmillióig is terjedhet, és a bírság ismételten is kiszabható.