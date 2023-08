A szakember is megerősítette, hogy elindult az allergiaszezon, s erre sok minden hatással van, befolyásolja például az időjárás és a levegő páratartalma is. Ha sok eső esik, kevesebb pollen van, szárazabb időben több, és páradús időszak után is emelkedés figyelhető meg. Így akár egy-egy napra is különbözőképpen reagálhatunk.

– Nagyon érdekes, de egyeseknél a parlagfű érzékenység olykor nem csak felső légúti tüneteket jelenthet. Elsőre erre nem is gondolnánk, de például ha valaki olyan gyümölcsöt fogyaszt, ami ezen növény pollenjével érintkezett, előfordulhat, hogy gyomor- és bélrendszeri panaszai is lehetnek. Akinek tehát ilyenkor hasmenéses, görcsös panaszai vannak, és nem találnak nála semmit, annak jusson eszébe, hogy elképzelhető, hogy rejtett parlagfű allergiája lehet – részletezte a gyöngyösi háziorvos, s megjegyezte, a tünetek közé tartozik az orrdugulás, a duzzadt szemhéj, a köhögés, az orrfolyás és a könnyezés is.