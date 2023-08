– Az omikron egyik variánsa ez a kórokozó. Ne pánikoljatok! Ne rohanjatok oltásért! De felelőtlenül se viselkedjetek! Az új variáns alaptünetei láz, fejfájás, orrdugulás, köhögés, orrfolyás, esetleg rekedtség, izomfájdalmak, szaglás- és ízvesztés. A kapható tesztek nem biztos, hogy jelzik. És most van A típusú influenza is, amely hasonló tüneteket okozhat. De! Az influenza után nincsenek post- és long- tünetek. Olyanok mint a terhelhetőségcsökkenés, alvászavar, agyi köd, hosszan tartó izom és izületi fájdalmak. És esetleges embóliaszám növekedés. Lehet egyszerre influenzád és covidod is. Na az elég rossz kombó - hívja fel a figyelmet a háziorvos.